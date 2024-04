Ezt a számítást persze feltétellel kezeljük, korántsem biztos, hogy így is lesz. Továbbá a hajdúsági szurkolók biztosan nem írnák alá előre a hét bajnoki címet, hiszen olyan riválisok is aranyhoz jutnának időközben, akiket annyira nem szívlelnek a cívisvárosban. Az már korábban eldőlt, nem az idei lesz a DVSC legjobb szezonja, de a Kecskemét legyőzésével továbbra is él a remény, hogy ismét európai kupameccseket rendezzenek a Nagyerdei Stadionban. Ahogyan korábban is írtuk, ha a Paks és a Ferencváros fogja játszani a MOL Magyar Kupa döntőjét, a bajnokságban negyedik helyezett együttes indulhat az EKL-ben.