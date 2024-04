Klekner Hanga, a női rúdugrás országos csúcstartója számára jelenleg az a legfontosabb, hogy jól felkészüljön a június 7. és 12. között Rómában sorra kerülő Európa-bajnokságra és ott tovább javítsa rekordját, írja az MTI.

A 24 éves rúdugró - aki februárban Eszéken egy centivel javította meg edzője, Molnár Krisztina 4,55 méteres országos rekordját - az M1 aktuális csatornának kedden elárulta, hogy már áprilisban megkezdi a szabadtéri versenyszezont.

„Az Eb nagyon hamar lesz, június elején, és arra szeretnék úgy felkészülni, hogy ott tényleg akár egy egyéni csúcs is kijöhessen vagy legalábbis 4,50 felett ugorjak és ez stabilizálódjon. Elsődlegesen ez a fő versenyem, de nyilván az ottani eredmény és a következő versenyek is segíthetnek abban, hogy kijussak az olimpiára” - hangsúlyozta Klekner, aki világranglistás helyezésével szeretné megváltani jegyét Párizsba.

Ez tényleg egy olyan reális cél lehet, ami engem is jobban megerősítene és erőt adna a későbbiekben ahhoz, hogy akár nagyobbat is ugorjak. Valamint mindenképpen egy olyan cél, ami kell az olimpiai kijutáshoz

- hangsúlyozta Klekner, majd hozzátette, a 4,60 méteres ugrás nagyon szép eredmény lenne akár a római Európa-bajnokság döntőjében.

„Hatalmas nagy álom és célom az olimpiai részvétel, és hatalmas nagy motiváció is, próbálok inkább erőt csiholni belőle, mivel azért kelek fel minden reggel és edzésen is az lebeg a szemem előtt, hogy ezért küzdök és mindent meg is teszek érte. Szóval ez most inkább egy út, ami az olimpiai álmot közre fogja” - mondta a sportpszichológusnak készülő atléta.

A kvalifikációs időszak június 30-án zárul, a világranglistáról pedig az első 32 helyezett biztosítja helyét a francia fővárosba, közülük eddig 11-en teljesítették a 4,73 méteres szintet. A magyar rúdugró pillanatnyilag a 25. helyről várja a nyári szezonkezdést és elmondása szerint reális cél lehet számára a 4,60 méteres magasság teljesítése, amivel értékes világranglista pontokat gyűjtene.