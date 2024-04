A tabella alsó régiójában elhelyezkedő Tiszafüred fogadta a tavaszi négy bajnokijából hármat megnyert Debreceni EAC-ot a labdarúgó NB III 22. fordulójában. A vasárnap délutáni, nyárias melegben lejátszott összecsapáson tehát joggal reménykedhettek a hajdúsági drukkerek a vendégek győzelmében, olvasható a deac.hu-n.

A vendégek számára ideálisan kezdődött a kilencven perc, ugyanis Jankelics Iván remek lövése már a második minutumban utat talált a füredi hálóba. Rögtön jött a válasz, bedobás után Kalmár elé került a labda, aki eltalálta a bal kapufát, majd Mácsai erős lövését védte Ratku. A félidő első negyedórájának vége már eseménytelenebb futballt hozott, főként a mezőnyben küzdöttek a játékosok. A játékrész végefelé Papp G. Benedeknek készítették le a labdát lövésre, jobbal leadott próbálkozása kipattant egy védőről a kapu torkában. Összességében jobban játszott a Debrecen az ellenfelénél, ám nagyobb helyzetekig nem jutott, mert a Tiszafüred hátrányban sem nyílt ki.

A fordulás után is a hajdúságiak voltak aktívabbak, Tóth Dániel előtt alakult ki lehetőség, ám elvétette a labdát a tizenhatoson belül. Nem sokkal később Mácsait akadályozta meg Ratku a gólszerzésben, azaz kissé élénkebbé vált a találkozó. Egy óra elteltével kettőt cserélt Urbin Péter, friss emberként Tochukwu és Vincze jött Tomola, illetve Korhut helyére. Jobban igyekezett a Tiszafüred a folytatásban, de ziccerekig nem jutott. Lakatos Benjámin is be tudott állni, a DEAC játékosa arcvédő maszkban lépett pályára korábbi sérülése után, Szabó Leventét váltotta. Sajnos a 77. percben csalódniuk kellett a debrecenieknek, mert kis túlzással a semmiből egyenlített Kalmár. A DEAC-nál Virág Gergő ment be Trencsényi helyett. A végét még megnyomta a hazai gárda, az eredmény azonban nem változott. Nagy kár ezért a pontvesztésért!

– A héten többen is megsérültek a játékosaink közül, ezért olyanok kerültek be a keretbe, akik eddig kevesebb lehetőséghez jutottak. A védekezésben nem sikerült végig kimagasló teljesítményt nyújtani, ezért a hetvenedik perc környékétől ránk erőltette a Füred az akaratát. Megvoltak a helyzeteink ahhoz, hogy lezárjuk a találkozót, de végül igazságos eredmény született. Tudjuk, miben hibáztunk, azon dolgozunk, hogy a jövő héten hazai pályán győzni tudjunk – értékelt a DEAC vezetőedzője, Urbin Péter.