Múlt hétvégén az egri Bitskey Aladár Uszoda adott otthont a XLII. Gyermek- LIV. Nyílt Ifjúsági- LVII. Nyílt Felnőtt Uszonyos- és búvárúszó Országos Bajnokságnak, valamint a Dobó Kupa Szenior Versenynek. Összesen 18 hazai és 5 külföldi egyesület 220 versenyzője mérettette meg magát. A verseny az országos címek odaítélése mellett a nemzetközi versenyeken való indulás jogáról is döntött.

Sok debreceni fiatal ugrott medencébe múlt hétvégén Egerben

Forrás: Debreceni Búvárklub/Facebook

Az ország élvonalában a debreceniek

A debreceniek nagyszerű versenyzéssel, 51 éremmel (18 arany, 14 ezüst, 19 bronz) az éremtáblázat 3. helyét szerezték meg. Kókai Dávid tanítványai ráadásul négy országos csúcsot is úsztak.

A cívisvárosiak közül először a 13 éves Vad Marcell Ádám írta be magát a történelemkönyvbe, ugyanis 50 méteres búvárúszásban, ifjúsági kategóriában 19.93-as időeredménnyel ért célba 15 éves klubtársa, Gutai Balázs mögött, és az új serdülő korosztályos csúcsot beállította.

A fiatal tehetség a történelmi pillanatot követően a Haonnal is megosztotta milyen érzések kavarogtak benne. – A kaposvári versenyhez képest most még jobb formában érzem magam. Nehéz szavakba önteni, amit érzek. Az ötven méter búvár számít a fő versenyszámomnak, bíztam benne, hogy jól fogok teljesíteni, de ilyen időeredményre még én sem számítottam. Nagyon jól érzem magam, remélem, hogy a többi futamban is majd még szép eredményt érek el – fogalmazott. Vad Marcell aztán nem állt le, később a 200 méteres búvárúszásban is rekordot döntött a saját kategóriájában.

Vad Marcell az egri országos versenyen is kitett magáért

Forrás: Tóth Huba

A hajdúságiaktól aztán a Cserepes Botond Bence, Szücs Jázmin, Nagy Sebestyén Sándor, Fülöp Réka Tímea összeállítású 4x50 méteres uszonyos gyorsváltó is országos csúcsig jutott a gyermekeknél.

Hatalmas bravúr a felnőtteknél

Az 50 méteres felszíni úszás döntőjében pedig szintén a cívisvárosban edződő Lipők Larion (Debreceni Búvárklub) 16.05-tel elsőként csapott célba, és megdöntötte Kanyó Dénes 2013-as rekordját.

A sporttörténelmi futam ezüstérmese Cséplő Kelen (Amphora Búvárklub) lett, Kanyó Dénes (Muréna Szegedi Úszó és Búvárklub) pedig ezúttal a dobogó alsó fokára állhatott fel. A főszereplők az érmek átvétele után portálunknak is megfogalmazták gondolataikat.

– Csodálkoztam rajta, hogy ez az országos csúcs tizenegy évet kibírt, őszintén gratulálok Larionnak – kezdte a régi rekorder. – Folyamatosan láttam a fejlődését, egyre szebb eredményeket ér el. Ez a tehetséges fiú nagyon szépen tör előre, szerintem a most úszott időből később még bőven tud még faragni. Természetesen annak is nagyon örültem, hogy felállhattam a dobogóra, jó érzés, hogy még mindig itt lehetek – nyilatkozta.

Lipők Larion elmondta, hogy az olaszországi világkupa után nagyon reménykedett benne, hogy jól teljesít.

Dani egy nagy legenda a sportban, felemelő érzés, hogy megdöntöttem az idejét. Szúrta már korábban is a szemem, hogy elég régóta tartja az országos csúcsot, örömteli, hogy az időeredményen én javítottam. Nagyon büszke vagyok magamra, köszönöm az edzőmnek és mindenkinek, aki valamilyen formában segített, támogatott. Most rendkívül boldog vagyok

– tette hozzá.

Az új országos csúcsok itt érhetők el. A részletes eredményekről itt tájékozódhatnak.