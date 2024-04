A DEAC férfi röplabdacsapatának a fináléba jutás nem jött össze az Extraligában, ennek ellenére a szezon még nem ért véget. Fodor Antal legénysége kedd este a DESOK-ban megkezdte a MAFC elleni párharcot, amely a harmadik hely sorsáról dönt. A debreceniek felkészülését egy sokkló esete is nehezítette, hiszen a gárda egyik edzésén összeesett Blázsovics Péter, de hála a a gyors és szakszerű beavatkozásnak sikerült megmenteni az életét.

Az első szettben meggyűlt a baja a nyitásokkal a hazaiaknak, ennek ellenére 7:2-re az egyetemisták vezettek, a fővárosi klub trénere, Pápai Péter időt is kért. A kisebb pauzát követően sem változott a játék képe, folyamatosan duzzadt a fór, így a végjátékban sem kellett izgulni, 25:18-ra nyerte a Debrecen ezt a periódust. (25:18)

A második játszmára is megmaradt a sok szervarontás, amelyből ezúttal már profitált a MAFC. Ebben az etapban gyakorlatilag végig futott az eredmény után a hajdúsági egylet, a végjátékban Pavliuk ugyan villogott, ennek ellenére a különbséget nem tudták eltüntetni (23:25).

A harmadik játékrészben először 7:9-nél jegyezhettünk fel kettőnél nagyobb differenciát. Aztán egy 4:0-s rohammal fordított a DEAC, majd Oláh jó nyitásaival megint a vendégeknél volt a fór. A periódus derekán Bagics Balázs helyett Veres Bence érkezett a pályára. Veres jól szállt be, többek között ásszal hálálta meg a bizalmat. A szett utolsó perceiben Altunaga termelte a pontokat, így fordítottak a budapestiek (23:25).

Körömrágós hajrá

A negyedik felvonásban fokozódtak az izgalmak, akadtak olyan drukkerek, akik már nem is bírták ülve nézni az eseményeket. Altunaga mellett Reyes is sok kellemetlenséget okozott a cívisvárosiaknak. A játékvezetők kezdték elveszteni a fonalat, egyre több vitatható ítéletet hoztak. Szerencsére ettől sem roppantak meg az egyetemisták, Willian és Pavliuk villanásainak hála jöhetett az ötödik játszma. (26:24)

Az utolsó szakasz elején Willian megoldásait honorálta vastapssal a publikum. Ezt követően akadozott a játék (6:9), ám a nehéz helyzet ellenére sem adta fel a Debrecen, ez a mentalitás pedig meghozta a gyümölcsét, és a fordítást (10:9). A körömrágós hajrában 13:13 után Altunaga két villanása döntött, így a MAFC 3–2 -re megnyerte az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharc első felvonását. Azt hozzá kell tenni, hogy a meccs végén is akadtak olyan játékvezetői tévedések, amelyek a hazaiakat sújtottak – tudósított az egyetemi klub honlapja.

Fodor Antal, a DEAC vezetőedzője

Forrás: Czinege Melinda

Bíznak a jobb folytatásban

Fodor Antal vezetőedző úgy látta, csapata izgalmas mérkőzést játszott a fővárosiak ellen. – Az első játszmában bravúros teljesítménnyel simán győztünk, de a folytatásban a MAFC javuló játékkal ránk kényszerítette az akaratát, és 2–1-es vezetést szerzett. A 4. és az 5. játszma kiélezett küzdelemben először a javunkra, majd sajnos a vendégek javára dőlt el. A győzelmi lehetőség megvolt, ezáltal bízunk az eredményes folytatásban – nyilatkozta a szakember a szövetség honlapjának a lefújás után.

A debreceniek pénteken a MAFC csarnokában javíthatnak, a mérkőzés 20 órakor kezdődik majd.