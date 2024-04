Remekül teljesített, azonban olykor fájó pontvesztésekbe is beleszaladt a Debreceni Egyetem együttese az NB III. Északkeleti csoportjának tavaszi idényében, írja az egyetemisták oldala. A fekete-fehér társaság az idei hét meccsén 14 pontot gyűjtött, de a legkevésbé elvakult drukkerek is tudják, hogy a Kisvárda II ellen nem volt benne a meccsben a vereség, és a Diósgyőr második csapatát sem lett volna szabad döntetlennel hazaengedni. A DEAC így is az ötödik helyen áll, ám ahhoz, hogy közelebb kerüljön a harmadik Cigándhoz, nagy bravúrt kellene véghez vinnie a hétvégén.

A hajdúságiak a vasárnap 17 órakor kezdődő bajnokijukat ugyanis a holtversenyben első helyen álló Putnok otthonában vívják. Van miért visszavágniuk az egyetemistáknak, mert egy szerencsétlenül alakult őszi találkozón 4–1-re győzött a borsodi alakulat. Nem véletlenül nyilatkozta a csapatkapitány, Sándor Tamás a vasárnapi mérkőzésük kapcsán: van törlesztenivalójuk a tavalyi összecsapásért.

A Putnok FC tavasszal hullámzó teljesítményt nyújtott, a megszerezhető 21 egységből tizenegyet hozott össze, ezért elolvadt az előnye, feljött rá a Kisvárda II., így mindkét gárdának 50 pontja van.

A győzelem kulcsa az lehet – ahogyan azt a cívisvárosi védő, Herczku Alex is megfogalmazta –, hogy a támadásokban koncentráltabb lesz a DEAC, mert a hátsó alakzat hatékonyságára nem panaszkodhatunk tavasszal.