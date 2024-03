Múlt szombaton rendezték a Magyar Búvár Szakszövetség különleges díjátadó gáláját a budapesti Danubius Hotel Aréna konferenciatermében. A rendezvényen többek között a 2023-as év sportolóit is elismerték, valamint posztumusz díjakat adtak át. A szövetség alapításának 55. évfordulója alkalmából pedig 55, a búvársportot fényesítő szakember, sportvezető és sportoló – köztük Senánszky Petra is – vehetett át oklevelet és emlékérmet.

Az "55 év, 55 esemény" záró rendezvényének díjazottjai (jobb szélen Senánszky Petra)

Forrás: MBSZ

Ahogyan azt a szövetség honlapján is olvashatjuk, a díjak átadása mellett ünnepi beszédek, látványos program és az MBSZ történelmét felidéző vetített képsorok színesítették az este programját, mely a protokolláris rész lezárását követően gála vacsorával és kötetlen beszélgetésekkel zárult.

A debrecenieket is díjazták

Az eseményen jelen volt a sportág legsikeresebb versenyzője, a 4-szeres világjátékok, 17-szeres világbajnok és 6-szoros Eb-győztes Senánszky Petra is, aki a 2023-as év sportolója díjak átadásában segédkezett. A debreceni úszóklasszis emellett az elmúlt években alkotott kiemelkedő teljesítményéért elismerésben részesült, de edzőjét, Kókai Dávidot is díjazták. Hajdúsági részről még a Debreceni Búvárklub egykori elnökét, Czakó Lászlót is kitüntették, s még a kétszeres vb, egyszeres Eb-aranyérmes Kosina Gergő neve is az okleveles listán szerepelt, a cívisvárosban edződő Pernyész Dorottya pedig a felnőtt női kategóriában az év sportolója lett.

Senánszky Petra még nem búcsúzkodik

A cívisvárosi kiválóság a rendezvényen elmondta, hogy érdekes volt számára a tavalyi esztendő, mivel sportpályafutása során ez volt az első év, mikor uszonyosúszásban nem indult nagy világversenyen. – Nagy volt a változás, amit azért nehéz is volt feldolgozni – kezdte Senánszky Petra.

Realizálódott bennem, hogy egyszer majd véget ér a versenyzői karrierem. Mivel elememben vagyok, szerencsére még nincs vége semminek, így még nincs szó búcsúzásról. Azonban az utóbbi időben a klasszikus úszásról szóltak a mindennapjaim, célom a minél jobb olimpiai szereplés. A gyorsúszócsapattal már a kvótát is megszereztük, 100 méteren nekem van a legjobb időm a hazai mezőnyben. 50 méteres gyorsúszásban mindössze 0,1 másodpercre vagyok az A-szinttől, remélem, hogy hamarosan ez is összejön

– hangoztatta a gálán a „koronázatlan királynő”.

Senánszky Petra boldogan nyilatkozott

Forrás: MBSZ

Más szerepkörben

Ahogyan azt a Haonon olvashatták, Senánszky Petra ugyan másfél évig nem versenyzett az uszonyosok között, de két hete Franciaországban visszatért a régi közeghez, az első idei világkupán pedig rögtön két aranyérmet zsebelt be. A 100 méteres távon pedig mögötte az utódjának titulált edzőtársa, Pernyész Dorottya csapott célba, így emiatt még különlegesebb lehetett számukra a verseny. A mostani díjátadón pedig éppen Senánszky adta át az év sportolója” elismerést Pernyésznek – és mivel a gálán a haon is jelen volt, a helyszínen elsőnek arról kérdeztük a sportág többszörös csúcstartóját, hogyan élte meg a visszatérést, valamint milyen érzés volt számára átadni a díjakat.

Örültem, hogy a szövetség meghívott a rendezvényre, és én adhattam át az év sportolóinak járó díjat. Ugyebár eddig éveken keresztül én is részesültem ilyen elismerésben, de átadni is ugyanolyan jó érzés volt. Elképesztően tehetséges sportolók vannak uszonyosúszásban, jó a hazai utánpótlás.

– Sajnos nagyon sokan abbahagyják a versenyzést, mikor egyetemre mennek, de örömteli, hogy Dorci – Pernyész Dorottya – nem így tett, és Gyöngyösről áttette székhelyét Debrecenbe, ahol Kókai Dávid vezetésével ő is készül a világjátékokra – mondta Senánszky Petra.

Senánszky Petra, Pernyész Dorottya és Papp Gábor elnök

Forrás: MBSZ

Büszkének kell lennie

A 30 éves sportoló röviden arra is kitekintett, hogy a legutóbbi versenyen nagyon jól érezte magát, néha pedig emlékeztetnie kell magát arra, karrierje során mit ért el. – A franciák hihetetlenül jól rendezték meg az eseményt, amit a hagyományostól eltérően bonyolítottak le, de ez a húzásuk remekül elsült – folytatta Senánszky Petra. – Még a sportkommentátorokhoz is beültem, de a szurkolók az élő közvetítésben nem csak engem, hanem más, fiatal sportolókat is hallhattak, ezáltal mindenkit jobban megismerhettek. A közösség nagyon hiányzott, jó volt találkozni a Senánszky Petra ugyan másfél évig nem versenyzett az uszonyosok között, de két hete Franciaországban visszatért a régi közeghez, az első idei világkupán pedig rögtön két aranyérmet zsebelt be régi barátaimmal, imádtam minden percét.

Jó volt az uszonyt ismét magamra húzni, de őszintén szólva, bármilyen hihetetlen, újra kellett tanulnom a mozgásomat a vízben. Néha emlékeztetnem kell magam arra, hogy milyen nagyszerű sporteredményeket értem el. A sportágban amit csak lehetséges, mindent elnyertem, erre büszkének kell legyek. Ahhoz, hogy a hagyományos úszásban az olimpián is majd szép eredményt érjek el, ahhoz tudnom kell, ki vagyok, tisztában kell lennem a képességeimmel

– fogalmazott.

Senánszky Petra rangos elismerést vehetett át

Forrás: MBSZ

Kemény munka előtt

A sportolónő végül arról beszélt, hogy a díjátadó ünnepségen jó volt megemlékezni azokról, akik rendkívül sokat tettek a búvársport fejlődéséért, és örül, hogy én ő öregbíthette az uszonyosúszás hírnevét.

– Rengetegen dolgoznak szívvel-lélekkel a sportág sikeréért, célunk, hogy ezt minél többen ismerjék meg.

Úgy gondolom, hogy a céljaimról már a legtöbben tudomást szereztek, idénre a párizsi olimpiát tűztem ki, fél lábbal pedig ,már Párizsban érezhetem magam. Később pedig még az uszonyosúszóként is tovább gyarapítanám az érmeim számát

– zárta bizakodóan Senánszky Petra.