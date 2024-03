Ahogyan arról a Haonon beszámoltunk, a Hajdúszoboszlói SE kiválósága, Marozsán Fábián sorra üti ki a világ legjobb teniszezőit a Miami Open ATP 1000-es tornán. A jelenlegi helyzet szerint a legjobb férfi magyar teniszező már az élő világranglistán a 38. helyen áll annak köszönhetően, hogy Holger Rune és Alexei Popyrin ellen is diadalmaskodott, szerda hajnalban pedig a kilencedik kiemelt Alex De Minaurt is legyőzte.

Hatalmas potenciál Marozsánban

A 24 éves sportoló meneteléséről a hazai szövetség vezetői sem menetek el szó nélkül. A Magyar Tenisz Szövetség által közzétett videóinterjúban Sávolt Attila szakmai igazgató, Bardóczky Kornél fejlesztési igazgató, illetve Nagy Zoltán, a magyar Davis-kupa válogatott szövetségi kapitánya méltatta a versenyzőt.

Óriási öröm és büszkeség mindannyiunk számára Fábi teljesítménye, mivel olyan játékosokat győzött le az elmúlt napokban, akik túlzás nélkül a világ legjobbjai közé tartoznak. Ez fantasztikus jövőt prognosztizál számára, és ugyan tudjuk, hogy 24 éves, még iszonyatosan sok ideje lesz a fejlődésre. Kijelenthetem, hogy a jövőben akár Grand Slam-tornagyőztes teniszező is lehet belőle

– hangoztatta Sávolt Attila.

Bardóczky Kornél nem lepődött meg Marozsán teljesítményén, mivel tudja, hogy mekkora potenciál rejlik benne. Hozzátette,hogyha megy neki a játék, akármelyik világsztárra veszélyes lehet. Azt is kiemelte, a teniszező már most bizonyította, hogy Magyarországról indulva is lehet nagy sikereket elérni.

Nagy Zoltán elmondta, hogy nagyon jól menedzseli a játékot, intelligensen, higgadtan és még az önbizalma is egyre nagyobb, és ennek köszönhetően teljesít top színvonalon.

A világ szeme rajtuk van

Marozsán Fábián pályafutása során – Sanghaj után – második alkalommal készülhet mestertorna-negyeddöntőre, azonban most sem lesz könnyű dolga, hisz következő ellenfele az élő világrangsor 5. helyezettje, a német Alexander Zverev lesz csütörtökön 18 órától. Ezt az összecsapást Magyarországon a Match4 tévécsatornának köszönhetően élőben is követhetjük, de a találkozó a Net4 streaming szolgáltatónál is elérhető lesz.

A párharc továbbjutójára a papíron a torna legerősebbje, a világranglista második spanyol Carlos Alcaraz vagy a bolgár Grigor Dimitrov vár.