A Debreceni Sportiskola (DSI) BMX-es csapatát fogja erősíteni a sportág legnagyobb hazai sztárja, Kempf Zoltán „Zozo”. A reality műsorokból is ismert világ- és országos bajnok BMX freestyle versenyzőt sajtótájékoztatóval egybekötött eseményen mutatta be a klub csütörtök délután, ezt követően pedig tudása egy szeletét is megvillantotta a Debreceni Extrémsport Parkban (DEBEX).