A találkozó előtt még mindkét együttesnek meg volt az esélye, hogy bejusson a rájátszásba, az összecsapás győztese biztosan kvalifikálta magát a legjobb nyolcba, ám vereség esetén már csak a DEAC reménykedhetett a többi mérkőzés szerencsés alakulásában. Hogy mennyire kiegyenlített a 2023–24–es bajnokság, azt mi sem bizonyítja jobban, hogy a hajdúságiak az ötödiktől a tizedikig bármely pozícióban végezhettek a riválisok eredményeitől függően.

Villámrajt

Drenovac vezetésével villámrajtot vett a DEAC, a szerb klasszis egy közeli és egy középtávoli után egy hárompontost is elsüllyesztett, így három perc elteltével hét ponttal sikerült meglépni (2–9). Woolridge révén megkezdte a felzárkózást a Szeged, de Williamson és Edwin kosaraival tartották minimális előnyüket a hajdúságiak. A negyed hajrájában Bailey triplájával kettőre zárkóztak a hazaiak, melyre a hajdúságiak három egymást követő támadásból kosárral válaszoltak, így kialakult a mérkőzés addigi legnagyobb különbsége (15–23).

A játékrész végén Woolridge kettő plusz egyes akciója rondított bele az összképbe, de tíz perc után így is öt pontos fórban volt a Mandics–csapat.

A második etap elején Mócsán robogott végig egy szerzett labdával, majd Williamson brusztolt be egy közelit, Balogh büntetőire pedig Buljevic válaszolt azonnal egy szépségdíjas kosárral (20–29). Ezt követően egy ideig felváltva estek a kosarak, ám a vendéglátók egy időkérést követően rendezni tudták a védelmüket, így a negyed derekához érve Bailey hármasával és Lake ziccerével újra látótávolságon belülre kerültek, ezúttal már Mandics mester volt kénytelen magához hívni övéit (31–33). A rövid fejmosást követően újra elkapta a fonalat a DEAC, Williamson két triplája mellett Várszegi is betalált kintről, míg a hazaiak szekerét továbbra is a Locke–Woolridge páros húzta. A félidő utolsó percében Mócsán pillanatai következtek, a csapatkapitány sorozatban öt pontot szerezve végül újra kilenc pontos fórhoz juttatta övéit a nagyszünetre (42–51).

Drámai véghajrá

A fordulás után ott folytatta a DEAC, ahol az első húsz percet abbahagyta, Mócsán és Drenovac triplái között Garamvölgyi tett vissza egy lepattanót, így hamar két számjegyűre hízott a differencia (45–59). A Szedeák is elkezdte sorozatban gyártani a pontokat, de a debreceniek válogatott bedobója továbbra is tarthatatlan volt, a nagy adok kapokban pedig állandósult a magabiztos debreceni vezetés. Többször is benéztek tíz alá a Tisza–partiak, de Edwin és Drenovac a negyed hajrájáig minden felzárkózási kísérletet visszavert. Az utolsó két minutum azonban Bognáréké volt, ám Mucza faulttal együtt értékesített duplája, és az egykori debreceni csapatkapitány büntetői ellenére is 75–69–es vendég vezetéssel várhatták a felek az utolsó felvonást.

A negyedeik negyedben Mucza kettesével és Bailey távolijával szempillantás alatt egyre zárkózott a Szeged, melyre Edwin és Drenovac duplái érkeztek válaszul (74–79). Kosárváltások után Williamson közelije után Tadics a lehető legjobbkor szerezte meg első pontjait a találkozón, hárompontosa után átmenetileg fellélegezhetett a DEAC (79–86). Nem adta fel a Szedeák, Bognár centermunkája után Bailey negyedik távoliját is a helyére küldte, így három perccel a vége előtt kettőre olvadt a különbség. Williamson jelentkezett egy hárompontossal, ám Bognár közelije és Locke triplája után 55 másodperccel a vége előtt kiegyenlített a Szeged (89–89). Drenovac dobott nagyon fontos hármast, Woolridge ötvenszázalékos büntetőzése után pedig Edwin maradt higgadt a vonalon (90–94).

Tizenegy másodperc volt már csak hátra, mikor Locke is csak az egyik büntetőjét értékesítette, így Mócsán büntetői lezárták a mérkőzést.

A DEAC szegedi sikerével a tavalyi évhez hasonlóan újra bejutott a rájátszásba, s mivel a Sopron kikapott Oroszlányban, így végül az ötödik helyen zárta az alapszakaszt. A negyeddöntőben így a negyedik pozícióban záró ZTE vár majd Andjelko Mandics együttesére, a párharcot idegenben kezdhetik meg a hajdúságiak a Magyar Kupa hétvégét követően.