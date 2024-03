Szombaton 18 órától a Budapesti Honvédot fogadja a DEAC kosárlabdacsapata az alapszakasz utolsó előtti fordulójában. Ahogy a klubhonlap fogalmaz, az alapszakasz legfontosabb összecsapása előtt áll a Debreceni Egyetem alakulata, hiszen az utolsó hazai bajnokijukon kiharcolhatják a legjobb nyolc közé jutást.

Amennyiben Mócsánéknak sikerülne két vállra fektetni a Honvédot, abban az esetben a Szeged elleni idegenbeli zárófordulón már csak a rájátszás kedvezőbb kiemeléséiért folyna a küzdelem. Vereség esetén azonban újra jöhetne az elmúlt években megtapasztalt számolgatás, és a többi forduló kedvezőtlen kimenetele esetén még le is csúszhatnak a playoffról.

A jelenleg 10. helyen álló rekordbajnok a bajnokság egyik legjobb formájában lévő alakulata, hiszen annak ellenére, hogy az elmúlt héten hazai pályán egy ponttal alulmaradtak a Sopronnal szemben, a legutóbbi nyolc mérkőzésükön hatszor is győztesen hagyták el a parkettát. A cívisvárosiak ezzel szemben a Falco elleni bravúrt követően az elmúlt két mérkőzésüket elvesztették, így még továbbra is várat magára a rájátszásba való kvalifikáció. A vendégek mellett szól, hogy a két csapat decemberi összecsapását a fővárosiak nyerték a Ludovika Arénában, három negyednyi kiegyenlített játékot követően a záró periódusban állva hagyták a DEAC-ot, és végül húsz pontos sikert arattak.

Meg kell fogni a pontgyárost

A győzelem egyik kulcsa egyértelműen a piros-fehérek pontgyárosának limitálása lehet, hiszen az odavágón is 36 pontig jutó Isiah Brown az NB I. A egyik legjobb pontszerzője 21.8-as pontátlagával, és alapjaiban meghatározza a budapestiek játékát. A légiós-kvartett további három tagja is nagyszerűen megtalálta helyét a rotációban, hiszen Djokovics, Henry és Wesson Jr. is több, mint 13 pontot tesz a közösbe mérkőzésenként.

A magyar magból egyértelműen kiemelkedik Filipovics Stefán, de a palánk alatt rendre problémát jelentő Peringer és a fiatal percek nagyját „birtokló” Hajdu-Kopácsi duó is sokat képes hozzátenni a Honvéd játékához.

Összességében azonban korántsem a legyőzhetetlen kategória a szombati rivális, ugyanakkor a hajdúságiaknak ezúttal biztosan a szebbik arcukat kell mutatniuk a mindkét együttes számára élet-halál mérkőzésen.