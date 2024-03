Arany Attila nagy reményekkel és célokkal készült a múlt szombaton Bosznia- Hercegovinában megrendezett 8. Mostar Nemzetközi Félmaratonra. A DSI Debrecen hosszútávfutója tavaly ezen a pályán döntötte meg az egyéni csúcsát, idén pedig szeretett volna tovább faragni a rekordon. Ez sajnos ezúttal nem sikerült, de a cívisvárosi futó nem is keresett kifogáskát, miért nem sikerült a tervezett 1.08-as időn belül célba érkeznie.

– Kereshetnék magyarázatokat, hogy nem megfelelő időjárási körülmények között futottam, nehéz pályán kellett teljesíteni, rossz volt a bíró, és még sorolhatnám, de éppen ellenkezőleg minden tökéletesen adott volt egy nagyszerű futáshoz – elevenítette fel a Haonnak.

Jó erőben éreztem magam, szinte tökéletes felkészülés után, a spliti félmaraton megnyerése miatt önbizalommal telve álltam rajthoz.

Féltávig minden úgy történt ahogy elterveztük, az egyéni csúcson belüli részidőt mutatott az órám, aztán váratlanul 11 és 12 km között elérkezett egy holtpont – idézte fel.

Nem tudott úrrá lenni

A pulzusa jóval magasabb lett, mint az optimális, emiatt Attila próbált 1 kilométeren keresztül kicsit lassítani, hátha rendeződik az állapota, de nem tudott úrrá lenni a helyzeten, ólmossá vált a teste, és nehézkes lett a futása, így a táv hátralevő részében már 5-10 másodperccel lassabb kilométereket tudott csak futni a kitűzött iramhoz képest.

– Persze próbáltuk az edzőmmel keresni az okokat, hogy miért nem sikerült. Talán ötletünk is lenne, de ilyen a hosszútávfutás, elég nehéz tökéletesen véghez vinni azt, amit az íróasztal mellett eltervezünk, még úgy is, hogy edzéseken többször is begyakoroltuk a kívánt iramot – mondta el Arany Attila.

Nekibúsulás helyett érdemes inkább levonni a tanulságokat, és a jó oldalát nézni ennek az eredménynek is: 1200 indulóból, 3 elit szintű afrikai futó mögött, harmadik legjobb európaiként a 6. helyen befutni nem is olyan rossz, történt már ennél nagyobb probléma is a kiváló atléta pályafutása során.