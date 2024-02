Máris látszik az eredménye annak, hogy tavaly ősszel új edzésmetódusba kezdett Arany Attila, a DSI Debrecen hosszútávfutója. Az atléta a tervei szerint idén szeretné teljesíteni az első maratoni távját, de az új esztendő első versenyét Splitben természetesen még félmaratoni távon futotta múlt vasárnap. Ahhoz képest, hogy ez a megmérettetés a felkészülés részét képezte számára, így edzésből, elvárások nélkül érkezett Horvátországba, a cívisvárosi futó végül elsőként szakította át a célszalagot.

Elszakadtak az üldözőktől

A melegítésnél könnyednek érezte magát, ami némileg oldott a feszültségen, ugyanakkor kicsit aggasztotta, hogy élete legnehezebb pályáján fog majd futni. „Nagyon sok emelkedő és lejtő jellemezte a verseny útvonalát, ráadásul elég meredek szakaszok is akadtak bőven. Az előre megbeszélt taktikát követve helyezkedtem el a rajtot követően.

Szerencsére egy kisebb élboly alakult ki, ahol közösen összedolgozva tudtunk jó ütemben futni.

Aztán 7 km után a maratonosok lekanyarodtak tőlünk, így már csak hárman folytattuk a harcot. Ez is pozitívan hatott, mert nagyon elszakadtunk az üldözőktől, és felemelő érzés volt az első háromban futni. Kisebb kóstolgatások azért akadtak a lejtőkön vagy az emelkedőkön, de ez nem eredményezett létszámváltozást – elevenítette fel a közösségi oldalán a sportoló.

A 12. km-nél egy elég technikás szakasz alkalmával leszakadt a harmadik versenyző, így Attiláék ketten maradtak elől. A debreceni atléta próbált taktikusan mozogni, és magára, valamint a teste jelezéseire összpontosítani. Végül 13 km-nél élre állt diktálni a tempót, majd nem sokkal később, egy frissítést követően számára is érthetetlen módon az utolsó riválisa is leszakadt, így egyedül maradt.

Arany Attila

Fotó: Facebook/Split Marathon

Kiélvezte a befutót

A magyar versenyző onnantól végig a felvezetőkocsi óráját nézte, és számolta, miként is tudna jobb időt futni, melyet nem könnyített meg az utolsó, nagyjából 2 km-es emelkedős szakasz.

„Tudtam, csak ezt kell kibírni, mert utána már csak lejtő és sík szakasz lesz.” – emlékezett vissza. „Itt már elszállt a pulzusom is egy kicsit, de nem foglalkoztam vele, mert erősnek éreztem magam, nyomtam, ahogy tudtam.

A célegyenesbe érve nagy könnyebbség volt azt látni, hogy látóhatáron kívül van a második, így kiélvezve minden pillanatát a befutónak, 1 óra 9 perc 16 másodperces idővel szakítottam át elsőként a célszalagot.

Elégedett vagyok az időmmel, mert egy ilyen pályán a felkészülés ezen periódusában ez egy igen biztató idő, főleg, hogy egy fél éves sérülés áll a hátam mögött.” – számolt be Arany Attila.

Célkeresztben az egyéni csúcs

A pokolian nehéz terep ellenére – ideálisabb pályán minimum egy, de lehet, másfél perccel is gyorsabban célba tudott volna érni – a futó szerencsére nem fáradt ki nagyon, így a héten folytatja a munkát, és a következő nemzetközi versenyen megpróbálja megdönteni az egyéni csúcsát.