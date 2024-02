A főszereplők ugyanazok, csak a „díszlet változik”. A DEAC férfi futsalcsapata hétfőn 3–1-re verte a Kecskemétet, ezzel továbbjutott a Magyar Kupában. Tihanyi Csaba legénységére pénteken 18.30-tól ismét a hírös városiak várnak, a gárdák ezúttal a Messzi István Sportcsarnokban csapnak össze egymással a felsőház első fordulójában. – A kupameccs első játékrészében főleg a kecskemétiek domináltak, ám a szünet után fordult a kocka – kezdte a beszélgetést Tihanyi Csaba. – Tudtuk, hogy az ellenfél sérülések miatt szűkös kerettel érkezik Debrecenbe, ezért próbáltunk nagy nyomást helyezni rá, mivel azt akartuk elérni, hogy a végére elfáradjon. Úgy néz ki, hogy bejött az elképzelésünk. A mérkőzés utáni napon nem edzettünk, inkább a regenerációra fektettünk hangsúlyt.

Nincs sok idő a két összecsapás között, de igyekszünk minél jobban felkészülni. Akadtak olyan játékelemek, amelyek nem működtek tökéletesen hétfőn, ezeket próbáljuk kijavítani. Emellett elképzelhető, hogy egy-két új pontrúgás-variációval bővítjük a taktikai repertoárunkat. A bajnokság alapszakaszában nem tudtunk pontot szerezni a Kecskemét ellen. Abban bízom, hogy a kupasiker lendületet ad. Egyébként azt érzem, hogy a fiúknál decemberben átszakadt a gát, azóta egyedül csak a Haladással vívott találkozón nem jött össze a győzelem.

A jó eredményeknek hála megnőtt az önbizalmunk – hangsúlyozta a vezetőedző a deac.hu-nak.

Várják a sorsolást

Amíg a kecskemétieknél valószínűleg újra lesznek hiányzók, addig a debrecenieknél a jelek szerint egyedül Siska Gergő szereplése kérdéses. – Gergő betegség miatt hagyta ki a hétfői ütközetet. Elmondta, hogy már jobban érzi magát, ám senkinek sem szeretném siettetni a visszatérését. Szerencsére eddig komolyabb sérülések nem nehezítették az életünket, remélem, ez nem változik. Nyilván akkor sem kellene kétségbeesni, ha valaki kidőlne a sorból, ugyanis a fiatalokat bátran be lehetne vetni – fogalmazott a szakvezető. Jövő héten dől el, hogy a Magyar Kupa negyeddöntőjében ki lesz a DEAC vetélytársa. A sorsolást a debreceniek mellett a Berettyóújfalu, a Tiszaföldvár, a Maglód, a Haladás, a Veszprém, a PEAC és az Újpest várja. – Nehéz arról beszélni, hogy melyik csapat lenne ideális. Az előző körben az egyik legnehezebb riválist sodorta az utunkba a sors, most abban bízunk, hogy Fortuna kegyesebb lesz hozzánk. Az sem mellékes, hogy immáron két mérkőzésen dől el a továbbjutás, ami szerintem nekünk kedvező. Nem szeretnénk itt megállni, mindenképpen be akarunk jutni a négyes döntőbe – zárta a mondandóját Tihanyi Csaba.