A DEAC női futsalcsapata szombaton 14-0-s győzelemmel zárta a Csepel elleni bajnokit. Borítékolható volt, hogy a két csapat között ezúttal is nagy különbség alakul ki, hiszen Quirikó Vivien tanítványai szeptemberben 16-0-ra, míg novemberben 10-0-ra verték a fővárosiakat. A hétvégén a magabiztos diadal mellett annak is örülhettek, hogy hosszú kihagyás után Krascsenics Csilla újra pályára léphetett. Csicsu ott folytatta, ahol tavaly abbahagyta, hiszen háromszor is beköszönt – írja közlésében a debreceni klub.

– Magamat is megleptem ezzel a három találattal, bár ki kell emelnem, hogy mindegyik alkalommal remek passzt kaptam a lányoktól – kezdte a beszélgetést a 25 esztendős gólvágó. – A műtétem óta nagyjából tizenegy hónap telt el. Nem hittem volna, hogy ennyi időt kell várnom a visszatérésre, de sajnos több komplikáció adódott. Nehéz időszak van mögöttem, többek között a hazai Eb négyes döntőjét is ki kellett hagynom, ami nagy csapás volt. Nem volt könnyű kívülről figyelni a klubtársaimat, de örülök annak, hogy tavaly újra összejött a duplázás. Közel sem vagyok még tökéletes állapotban, sok munka vár még rám. A hétvégi mesterhármasból természetesen erőt és önbizalmat meríthetek. Vivivel megbeszéltük, hogy néhány percet kapok, mivel nem akartunk kockáztatni. Főleg mentálisan fáradtam el a találkozó után, de örülök, hogy szerepelhettem. Kicsit még féltem a lábam, ám ez idővel elmúlik. Meggyőződésem, hogy innen már csak felfelé vezet az út – zárta mondandóját Krascsenics Csilla.

A debreceni együttes vasárnap Dunaújvárosban vendégeskedik. A tervek szerint az újonc otthonában is szóhoz juthat Krascsenics Csilla.