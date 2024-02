Közel két hónapig tartó szünetet követően péntek este a DEAC kézilabdacsapata a Kecskemét otthonában vendégeskedett. A találkozó előtt Mándi Norbert nem kertelt, ugyanis kijelentette, hogy a két pontért utaznak a “hírös” városba – írta a deac.hu.

– Kis túlzással nekünk a nyolcadik percben kezdődött el a mérkőzés, hiszen addig mi nem találtunk be, ezzel szemben a hazaiak négyszer is eredményesek voltak. A góltalanságunkat végül a télen a Szegedtől érkező Hegedűs Patrik szakította meg, majd a tizenkettedik minutumban István Péter köszönt be, ezzel egyre csökkent a hátrányunk (4-3). A folytatásban sem potyogtak ipari mennyiségben a találatok, nálunk Boros Tamás több nagy védéssel jelentkezett. Előbb Kiss Roland, majd István Péter egalizált, de az első játékrész hajrája az ellenfelünknek sikerült jobban, így a szünetben 11-9-es állás szerepelt a kijelzőn. A második félidőt egy 4-1-es sorozattal indítottuk, ennek köszönhetően először a 36. percben vettük át a vezetést (12-13). István Péter ezen a találkozón egész egyszerűen nem tudott hibázni, rutinos beállósunk mind a nyolc lehetőségét értékesítette. Mellette Boros Tamás szintén dicséretet érdemel, mivel kapusunk nagyjából 46 százalékos védési hatékonysággal zárta a bajnokit, ami egészen parádés teljesítménynek számít. A kiváló egyéni produkciók ellenére sokáig nem tudtuk leszakítani magunkról a házigazdát, de a végjáték szerencsére úgy alakult, ahogy reméltük, végül 25-21-re diadalmaskodtunk – szerepelt a klub tudósításában.