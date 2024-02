Az MLSZ tájékoztatása alapján a jövőben azok a szurkolók vehetnek majd nagyobb eséllyel jegyet a magyar labdarúgó-válogatott meccseire, akik minél több találkozóra kilátogatnak. Ennek köszönhetően talán kiküszöbölhető, hogy a többek között „Dani” profilon elhíresült jegyüzérek akár tízszeres áron adjanak túl a tiketjeiken. A kérdés adódik, „mi lesz veled Dani?!”. Azt azért fontos leszögezni, hogy eleve azért fordulhat elő ilyen, mert a nemzeti csapat az elmúlt években hatalmas fejlődésen ment keresztül. Elég csak azokat a példákat említeni, hogy zsinórban harmadik alkalommal jutottunk ki az Európa-bajnokságra, előtte pedig két osztályt lépve a legmagasabb – „A” – divízióba kerültünk a Nemzetek Ligájában, amelyet majdnem sikerült is megnyerni. Ilyen szereplések után érthető, hogy megnőtt az érdeklődés Szoboszlai Dominikék meccseire, de az mindenen túltesz, hogy emberek akár egy millió forintért is képesek legyenek jegyeket árulni. Azt vallom, hogy a vadonatúj Puskás Arénába legalább egyszer el kell mennie egy magyar embernek. Átélni, milyen érzés mintegy 70 ezer drukkerrel együtt énekelni a Himnuszt, vagy közvetlenül a kezdés előtt a Nélküledet. Szavakban nehéz lenne ezt kifejezni, hangsúlyozom: át kell élni! Gondoljunk csak a meggypiros csapatban futballozó játékosokra, akik ilyen közegben futnak ki a gyepre, nem is csoda, hogy így teljesítenek. Lehet máshogy?! Arról nem is beszélve, hogy a labdarúgók közül többen is kiemelték már, Marco Rossi rendkívül emocionális tréner, s úgy látszik, ez is átragadt a válogatottra. Röviden, hálásak lehetünk az olasz szakembernek, a pozitív közegnek, a játékosoknak és mindeninek, akik ehhez hozzátesznek, hogy meccsről meccsre átéljük ezt a csodát. A jegyüzérekre visszatérve, talán nézni kell más jövedelemforrást, vagy csupán nekik is elkezdeni tiszta magyar szívből szurkolni Magyarországnak.