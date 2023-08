Mintegy másfél hónapja bombaként robbant a hír: Szoboszlai Dominik a Liverpoolba igazol. 75 millió euróért szerződtették a magyar válogatott csapatkapitányát az angolok, aki ezzel a „vörösök” harmadik legdrágábban igazolt futballistája lett. Azóta Dominik már be is mutatkozott a Premier League-ben, s végig is játszotta első találkozóját, ráadásul a Chelsea ellen idegenben. Aligha járhatott Hajdúszoboszlón a világ egyik legjobb középpályása, hiszen a feszített tempóban nem éppen férne bele egy kis láblógatás a fürdővárosban.

Hiba csúszott a gépezetbe

A nyári felkészülés során a középpályás mezén szereplő nevet folyamatosan elírták a klubnál dolgozók, szinte minden meccsen rossz feliratozással futott ki a gyepre a nyolcas számú futballista. Az elmúlt időszakban nagy viharok tomboltak Hajdú-Bihar vármegyében is, ám aligha ez eredményezhette, hogy a híres Hajdúszoboszló feliratot átrendezték a fürdő bejáratánál. A Trollfoci nevezetű oldalnak sem kellett több, hamar kiszúrták ezt, s bátran ajánlották a pihenni vágyók figyelmébe a települést. A város polgármestere, Czeglédi Gyula is kommentálta az esetet, s Facebook-posztban üzent a klasszisnak. – Szoboszlai Dominik Liverpoolig viszi Hajdúszoboszló hírét.

A hétvégén kezdőként lépett pályára és végig játszotta az első Premier League mérkőzését. Neve pontos kiejtésével és leírásával is akad nehézsége az angoloknak. Erre a Trollfoci külön mémet is készített – fogalmazott.

Noha Dominik nem járt Hajdúszoboszlón a napokban, ám nincs kizárva, hogy egyszer akár el is látogat a fürdővárosba kipihenni az angol bajnokság fáradalmait.