A debreceni kézis lányok vasárnap Svédországban vizitáltak, ahol az addig pont nélküli Savenhof látta őket vendégül. A Lokinak egyszerű volt a matek: amennyiben győznek, a csoport ötödik helyén lépnek tovább, s a BL-címvédő Vyperssel mérkőznek az egyenes kieséses szakaszban. Vámos Petráék ennek megfelelően kezdtek, az első percektől igyekeztek érvényesíteni akaratukat. A félidőben így magabiztos Vasutas-előnnyel vonultak az öltözőbe a csapatok. A fordulást követően sem engedett ki a DVSC Schaeffler, folyamatosan 4-5 gólos előnyben kézilabdáztak a hajdúsági lányok. A végére teljesen felőrölte a házigazdát Szilágyi Zoltán csapata, s többek között Csernyánszki és Szabó Nina vezérletével 36–27-re megnyerték a meccset.

A debreceniek trénere, Szilágyi Zoltán a lefújást követően a Sport 1-nek elmondta, nem úgy mentek fel a pályára, hogy kivel szeretnének játszani a folytatásban, mindenféleképpen győzni szerettek volna. – Többször elmondtam már, számunkra hatalmas lehetőség a Kézilabda Bajnokok Ligája.

Ha belegondolunk abba, hogy 15 pontot szereztünk, magáért beszél. Az első mérkőzést pont a Savenhof ellen vívtuk, ahhoz képest ez egy nagyon magabiztos siker volt.

Debrecenben akkor három góllal nyertük, most simább volt. Magán az eredményen is látszódik a fejlődés, plusz az is, hogy mi is BL szintű gárda vagyunk.

Sokat fejlődtek

„Büszke vagyok a lányokra” – hangzott el a cívisvárosi tréner szájából, aki kiemelte: külön örömteli számára, hogy látszódik a fejlődés csapata játékán. – Titkon abban bíztunk, hogy csapat és egyéni szinten is fel tudunk majd nőni a feladathoz.

Szerencsére ez több játékelemben látszódik, jobb lett a lerohanásunk, keményebb a védekezésünk és eredményesebbek a támadásaink. Sokkal felszabadultabbak a lányok, főleg, hogy teher nélkül vágtunk neki ennek a sorozatnak.

Úgy érzem, sikerült kihoznunk magunkból a maximumot. Remélem, ilyen lesz a folytatás is – zárta a szakember.

Szilágyi Zoltán végezetül elmondta, nagy ünnep lesz számukra, hogy az aktuális BL-győztes Vypers látogat majd a Hódosba, ám ott sem feltartott kézzel fognak pályára lépni, sőt.

