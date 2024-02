A Magyar Kézilabda Szövetség ma jelentette be hivatalos honlapján, hogy idén is Tatabányán lesz a Final Four, amelyet március 9-én és 10-én rendeznek. Az elődöntők sorsolása február 5-én, hétfőn lesz az M4 Sport Kézilabda magazinjában. A műsor 16 órakor kezdődik.