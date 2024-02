Nehezen jött bele a Loki

A második játékrészt a hazaiak kezdték egy kapufával, majd Vámos Míra két találatával egyenlítettek a lányok. Bartulovics is védett egy nagyot az elején, de Zaj Klára is jó napot fogott ki. A 38. percben Töpfner egyenlítette ki az állást, majd Planéta Szimonetta szerezte meg a vezetést. A fehér mezesek továbbra sem adták könnyen magukat a 42. minutumban újra átvették a vezetést (21–22). Nem úgy tűnt, mintha fáradna a NEKA, 15 perccel a vége előtt időt is kért Szilágyi Zoltán. Rögtön a rövid szünetet követően Töpfner egyenlíthetett volna, de lövését védte Zaj. A 48. minutumban Planéta juttatta előnyhöz a Lokit, a vendégek mestere gyorsan ki is kérte idejét. Egyből egyenlített a fehér mezes gárda, igazi „flúgos” futam kezdett kialakulni. Amint meglépett az egyik fél, rögtön egyenlített a másik.

A végén szerencsére Catherine Gabriel is magára talált, a DVSC Schaeffler pedig 32–29-re megnyerte a meccset.

A tények: