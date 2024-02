Farsangi programokkal, no és persze egy kiélezett keleti rangadóval várta a DEAC hokicsapata szurkolóit vasárnap este a Debreceni Jégcsarnokban. Az ellenfél a DVTK Jegesmedvék gárdája volt az Erste Liga alapszakaszában, az az együttes, amely közvetlenül a házigazdák mögött helyezkedett el a tabellán – írta a deac.hu.

Az első pár perc viszonylagos eseménytelenségben telt el, majd Razumnyak lövését hatástalanította Hetényi Zoltán.Nem sokkal később Vosvrda is kapott némi munkát a hajdúságiaktól. Ide-oda hullámzott a játék, azonban egyik csapat előtt sem adódott ordító ziccer. Mindez a kilencedik percig volt igaz, amikor Bucskin talált be majdnem közelről, ám bravúrral védett a miskolci hálóőr. A játékrész közepére erősödött az egyetemisták nyomása. Amikor 8:46 volt hátra, megszerezte a vezetést a Diósgyőr, Esteves lőtt szerencsés gólt. Válaszként Mihalik András ütötte kapura estében, de nem járt sikerrel.

Sikerült betalálni

A lehető legrosszabbul indult a második harmad, rögtön megszerezte második találatát is a piros-fehér alakulat: Mattyasovszky Gergely szerencsés körülmények között a hazai hálóba továbbított. Pár pillanattal később Mingazov lökete után tenyerelt rá a korongra a vendégek kapusa, majd Hári emelt a vasra. Mégis, valahogy tompábbnak tűnt a vártnál a DEAC együttese. A 10. percben megtört a jég, Mihalik Gergő kilépett a védők közül, és könyörtelenül a hálóba ütötte a pakkot! Alig valamivel később Vasziljev lövése akadt el Vosvrdában, majd Dobmayer előtt csúszott el a játékszer egy fontos pillanatban. Négy perc volt hátra, amikor hatalmas tűzijáték után megúszták a vendégek, hogy gólt kapjanak, majd Kloz ütött kapuvasat.

A végén jött a gól

Alaposan rákapcsolt a Debreceni EAC a harmadik húsz perc elején, nem volt kérdés, hogy nem csupán az egyenlítés lebegett a házigazdák szeme előtt, hanem nyerni is szerettek volna. Mihalik Gergő be is talált volna, ám a cerberus elhárította a gólveszélyt. Bucskin is beköszönhetett volna, szintén a kapus akadályozta meg a hazaiak találatát. Razumnyak is eltalálta a kapuvasat a vendégek részéről, majd Szathmáry tesztelte Hetényit. Izgalmasan alakult a mérkőzés, mindkét csapat részéről a levegőben lógott a következő gól. Szűk 12 perc volt vissza, amikor Szmirnov kapura tört, de Szathmáry óriásit szerelt. Aztán Mingazov elindult, vezette a korongot, majd hatalmas dugót ragasztott a bal felső sarokba. Kétgólos hátrányból állt fel tehát a DEAC, teljesen megérdemelten. Több támadást vezettek a vendéglátók mint a DVTK, ám a percek egyre fogytak. Egy bulit követően megint a Diósgyőr került előnybe, Berdnyikov talált be közelről. Három minutummal a vége előtt Koblart fosztotta meg a miskolci kapus mozdulata a góltól. Az utolsó másfél percre levittük Hetényit, a borsodiak Bartos révén lőttek egy üres kapus gólt, így kikaptunk, és elúszott a hetedik hely.

Megterhelő sorozat volt

A meccset követően a DEAC vezetőedzője, Vaszjunyin Artyom értékelte a történteket. – Nagyon komoly sorozaton vagyunk túl. Várható volt, hogy fáradtság vagy mentális fáradtság előbb vagy utóbb elő fog jönni, pont ez a meccs volt az. Rengeteget dolgoztunk, fizikálisan is jobban bírtuk a meccset. A második harmad közepétől egyértelmű volt, hogy melyik csapat akar nyerni. Mindent kihagytunk. Utána még visszajöttünk. A harmadik gólt megmondom őszintén, nem láttam, de az nagyon nem kellett volna. Mert nagyon fáradt a társaság, tudtuk, hogy nehéz lesz visszajönni. Addig kontrolláltuk is a meccset, ha jól hallottam, egy rossz helyezkedésből kaptuk a harmadikat. Elégedettek vagyunk igazából a teljesítménnyel, mindent megtettünk. A végén is lehoztuk a kapust. Minden top játékosunkon látszott, hogy már nem úgy mozog, kicsit lassabb fejben is, testileg is a jégen. Le a kalappal a srácok előtt. Nem nagyon volt gyenge meccsünk mostanában. Az utolsó 7-8 meccs óta 1-2 góllal kaptunk ki és azokon is nyerhettünk volna. Szóval javul a játékunk, de úgy néz ki, hogy sok volt ez most – mondta.