A Farkasokkal táncoló 7 Oscar-díjat hozott 1991-ben Kevin Costnernek, aki azóta is újra meg újra visszatér a vadnyugatra, például a nagysikerű Yellowstone című sorozatban. A legújabb vadnyugati vállalkozása, a százmillió dolláros költségvetéssel készült Horizont: Egy amerikai eposz a címéhez méltón grandiózus vállalkozás, melynek háromórás első része Cannes-ban debütált.

Cannes-ban röppentek fel hírek a folytatásról

A western az egyik leginkább olyan műfaj, mely a nagyvásznon érvényesül igazán, így van ez Costner legújabb, népes szereplőgárdával dolgozó, lenyűgöző tájakon játszódó vadnyugati története esetén is. A több szálon futó cselekmény a telepesek nyugatra vándorlását és küzdelmeit mutatja be, utóbbiban fontos szerepet játszanak az indiánok. Costner Farkasokkal táncolója mérföldkőnek számított az indiánkérdés bemutatásában, ezen a nyomvonalon halad a Horizont: Egy amerikai eposz is, mely ezúttal még tovább árnyalja a kérdést. A nem kevés pátosszal és heroizmussal tálalt történet első része egy hosszú bevezetés, de hogy a trilógia mivé áll össze, az majd a jövő zenéje lesz.

A premieren könnyekig meghatódott Costnert és stábját hatalmas ováció fogadta a, a kritikusok azonban korántsem voltak ilyen egyöntetűen elragadtatva a valóban több sebből vérző, ám kétségtelenül látványos és mesterien kivitelezett alkotástól. A Horizont: Egy amerikai eposz című alkotás első fejezete június 27-től látható majd Magyarországon. Hogy a folytatásra meddig kell várni, az még kérdéses, de Cannes-ban az a hír járja, hogy Costner már megkezdte a következő rész munkálatait.

Váró Kata Anna

Cannes, 2024. május 22.