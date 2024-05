Fennállásának legjobb eredményét érte el a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. 2023-ban – jelentette be Papp László polgármester szerdán hivatalában. A holding beszámolójáról csütörtökön tárgyal a debreceni közgyűlés. A polgármester kifejtette: egy város életét meghatározza a fejlődés, a stabilitás és a biztonság, ezek teljesüléséhez pedig nagyon fontos, hogy a gazdasága a lehető legjobban teljesítsen. Az elmúlt tíz év mérlege szerint Debrecen olyan növekedési pályára állt, mely évtizedek múlva visszatekintve történelmi léptékűnek bizonyul majd. Összehasonlításként megemlítette, míg 2014-ben mintegy 50 milliárd forint volt a város költségvetési főösszege, ma 200 milliárd forint.

Papp László a ismertette a Debreceni Vagyonkezelő 2023-as eredményét

Forrás: Molnár Péter

A Debreceni Vagyonkezelő köz- és piaci szolgáltatást is végez

– Amikor a kétezres évek elején a vagyonkezelő holdingot létrehoztuk, az volt a cél, hogy a lehetőségekhez mérten az önkormányzati közszolgáltatási kör kiszolgálása mellett piaci viszonyokat is figyelembe véve tudjanak működni a tagvállalatok. A DV működése pedig az elmúlt közel két és fél évtized alatt komoly sikertörténet lett. A holding az önkormányzatiság és a piac határán lavírozva, a közszolgáltatásban nem kockáztatva, de a piaci folyamatokban ésszerű kockázatot vállalva tevékenykedik, bevételét pedig fölhasználja a közszolgálat támogatására – mutatott rá Papp László.

Rátérve a DV tavalyi mérlegének részleteire elöljáróban hangsúlyozta: a kiváló eredményt a holding épp csak a covid-helyzet okozta nehézségek után, az energiaválsággal küzdve érte el 2023-ban. A DV Zrt. 2023-as adózás előtt eredménye 4,761 milliárd forint, ebből az üzemi eredmény 3,091 milliárd, a pénzügyi eredmény 1,670 milliárd forint volt.

– Fontos megjegyezni, hogy a tagvállalatok szabályozott környezetben működnek, így például a rezsicsökkentés vagy az árszabályozás kritériumainak is meg kell felelniük, vagyis az eredmény alapvetően nem a debreceni polgárok felé nyújtott szolgáltatásokból realizálódik, hanem a holding egyéb tevékenységéből. Ez főként az ingatlanértékesítést, -hasznosítást jelenti, mégpedig a déli és az észak-nyugati gazdasági övezet iparterületeinek értékesítését, amiből igen jelentős, több mint 5,4 milliárd forintos bevételt ért el a holding 2023-ban – tudatta a polgármester.

Stabilizálják a Vízmű helyzetét

A holding 11 leányvállalata közül néhánynak a teljesítményét kiemelte. Szavai szerint a Cívis Ház Zrt. 1,1 milliárd forint adózás előtti eredménnyel zárta a tavalyi évet úgy, hogy különböző kedvezményeket is adott a bérlőinek; a DV Parking Kft. adózás előtti eredménye pedig 414 millió forint volt. A közszolgáltatók közül a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. árszabályozás mellett is 948 millió forint eredményt ért el egy nagyon jó belső gazdálkodási stratégiának köszönhetően, amelyet – ahogyan más közszolgáltatók is – kötelesek szinte teljes egészében fejlesztésekre fordítani. Az Aquaticum Debrecen Kft. 384 millió forinttal teljesített felül a tervét, így tett ezen belül az Aquaticum Hotel is. A polgármester itt megjegyezte, hogy Debrecen turizmusa folyamatosan nő, túlhaladta már a 2019-es csúcsévet is, és az idei első negyedéves adatok már 20 százalékos növekedést mutatnak.

Papp László kitért a Debreceni Vízmű Zrt. helyzetére, felidézve, hogy tavaly úgy határozott a közgyűlés, a társaság nem csatlakozik az állami víziközmű-rendszerhez. – Nehéz döntés volt, 2023-ra vonatkozóan 3 milliárd forintos veszteséggel kellett tervezni a vízmű esetén, de stratégiai vagyonelemként, kritikus infrastruktúraként szükséges tekinteni rá. A város ipara, gazdasága szempontjából kulcskérdés a Debreceni Vízmű helyzete, ha nekünk kell a veszteséget finanszírozni, akkor is meg kell azt oldani; ugyanakkor erre a gazdasági fejlődésünk megteremti az alapot – mondta.

A Vízmű és a holding azonban megfelelő gazdálkodással elérte, hogy a 3 milliárdos veszteség helyett plusz 46 millió forintos adózás előtti eredménnyel zárta a társaság az évet! Ebben egyébként fontos szerepe volt annak az 1,8 milliárd forintnak, amit az állam veszteségkompenzálásra adott, mivel a Vízmű a vármegye más részein is szolgáltat

– magyarázta. Hozzátette, 2024-ben várhatóan jelentősen nő majd a vízmű bevétele, mivel az ipari szereplők esetén a vízdíjak komoly növekedését rendelte el a kormány. Úgy véli, a cég újból a holding egyik húzó vállalata lehet és kikerül a „veszteség zónából”.

Nehézségei ellenére is tudott fejleszteni a DKV

Forrás: Napló-archív

Bátor és erős lépés

A DKV Zrt.-t a legnagyobb tehertételnek mondta a város és a holding gazdálkodásában, hozzátéve, hogy Debrecen költségvetésének és bevételeinek dinamikus növekedése lehetővé teszik a közlekedési társaság finanszírozását. Tavaly a DKV 9 milliárd forintos veszteséget szenvedett el, az önkormányzat 4,5 milliárd forint pénzügyi támogatást nyújtott a cégnek és – a tócóvölgyi ingatlanok átadásával – 4,2 milliárd forintnyi forrást juttatott a holdingnak. A polgármester rámutatott: a DKV finanszírozását jelentős részben a jövőben is az önkormányzatnak kell vállalnia úgy, hogy nagy a különbség a bérletek, jegyek értékesítéséből befolyó bevétel, valamint a DKV költségei között, továbbá a 14 éven aluli diákoknak ingyenes utazást biztosít a város (ezt már 14 ezernél többen igényelték).

Tavaly mintegy 5 milliárd forintnyi beruházást hajtott végre a Debreceni Vagyonkezelő, melyek elsősorban az energetikai racionalizálást, a működési költségek csökkentését, az üzembiztonságot szolgálták. Közülük jelentősebb a Hőszolgáltató esetén az új épületek szolgáltatásba bekapcsolása, az Aquaticumnál hőszivattyú telepítés, továbbá a DKV flottacseréje és síncsere

– sorolt néhány példát Papp László. Arról is beszélt, hogy a DV egy „bátor és erős” eljárás révén sokat javított finanszírozási helyzetén: megversenyeztette a pénzügyi szolgáltatókat, ennek eredményeként pedig kamatkiadásait évi 700 millió forinttal csökkentette.

Válságálló a rendszert, ezt mutatja a Debreceni Vagyonkezelő 2023-as eredménye

Kocsik-Marossy Virág, a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója néhány adattal egészítette ki a polgármester által elmondottakat. Közölte, holding szinten az értékesítés konszolidált nettó árbevétele 42 milliárd forint volt 2023-ban, 441 millió forinttal magasabb az előző évinél. A tagvállalatok által megfizetett osztalék 1,96 milliárd forint. Ő is emlékeztetett rá, hogy az elmúlt évek nem voltak könnyűek: a covid-helyzet a cégek napi működését is felülírta, számos területen egyszerűen elmaradtak a bevételek (pl. szállodák). 2022-ben már jelentős árbevételt relizáltak az iparterületek értékesítéséből. Több olyan tagvállalat, melyeket a pandémia különösen sújtott, 2023-ban már komoly eredményt könyvelhetett el.

Kocsik-Marossy Virág a Debreceni Vagyonkezelő 2023-as eredményét ismertető sajtótájékoztatón

Forrás: Molnár Péter

A DV mérlegfőösszege 2023-ban 116 milliárd forint volt, 10 milliárddal több az előző évinél, és ebből 4 milliárd forint az eredményes gazdálkodásból származó tőkenövekmény. Kocsik-Marossy Virág kiemelte, hogy sikerült helyreállítani a Vízmű stabilitását, az Aquaticum pedig túlteljesítette a tervet. A DV 2022-es adózás előtti 3,8 milliárd forintos eredménye nőtt tovább 2023-ban, 4,761 milliárd forintra.

– Válságálló rendszert tud alkotni a város és a holding – összegzett. Elmondta még, hogy a 2023-as „drasztikus” energiaköltségek (5 milliárd forint) után 2024-ben a közbeszerzések alapján a villamosenergia-költség 30 százalékkal, a gázé 59 százalékkal csökkent. Tavaly átlagosan 14,6 százalékos bérfejlesztést hajtottak végre. A jövőben a digitalizációra és a humánerőforrás-fejlesztésre is szeretnének kiemelt hangsúlyt fektetni.