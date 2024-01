A 2022-ben megkezdett flottacsere program révén 2024 végére teljesen megújul a DKV autóbuszflottája – jelentette be Papp László polgármester és Tóth Szabolcs, a DKV vezérigazgatója csütörtökön a közlekedési társaság telephelyén tartott sajtótájékoztatón.

A DKV flottafejlesztési programja szinte napra pontosan 2 évvel ezelőtt indult el. 2022-ben 12 elektromos autóbusszal bővült a városi járműpark, majd ezeket több csuklós alacsony-belépésű autóbusz is követte. A fejlesztés egyik valódi mérföldköve, a járműpark gerincét képező „szóló” autóbuszok beszerzése 2023 őszére fejeződött be – idézték fel a tájékoztatón, hozzátéve, hogy 2024 végére a teljes autóbuszflotta megújul majd és mindezt az utasok változatlan tarifákkal élvezhetik.

– Az elmúlt időszak közlekedési szempontból sem volt könnyű, gyakorlatilag 2020-tól kezdve egyik válság követte a másikat. Ennek ellenére sikerült nemcsak fenntartani és működtetni, hanem fejleszteni is a debreceni közlekedést. Egy komplett járműflotta cserét hajtunk végre – fogalmazott Papp László, Debrecen polgármestere.

Élmény lehet az utazás

A közösségi közlekedés a város életének egyik legfontosabb szegmense. Fejlett közösségi közlekedés nélkül nagyvárosi létforma nem létezik

– hangsúlyozta a városvezető. Éppen ezért kiemelt figyelmet fordítottunk eddig is és fogunk ezután is a debreceni közösségi közlekedésre – jelentette ki.

Elhangzott: a legújabb csuklós autóbuszokkal valóban élmény lehet az utazás. A környezetbarátabb, EURO6-os dízelmotorral hajtott, négyajtós buszok felszereltsége több szempontból is szolgálja majd az utazóközönség kényelmét. A járművek klímával, ingyenes wi-fi interneteléréssel és külső-belső akusztikus utastájékoztató rendszerrel is felszereltek. A tágas belső téren a 114 álló és a 39 ülőhely mellett mozgáskorlátozott hellyel is rendelkeznek. A számos előnyük mellett a beruházás gazdasági szempontból is megalapozott, a gépjárművek modern mivoltukból fakadóan a meglévő Volvo busz állománynál jóval kedvezőbb feltételek mellett üzemeltethetőek.