A II. világháború európai hadszínterein zajló harcok befejezésének 79. évfordulója alkalmából Debrecen önkormányzata megemlékezést és koszorúzást rendezett május 9-én a II. világháború debreceni hősi halottainak és a század polgári áldozatainak Medgyessy sétányon álló emlékművénél – közölte portálunkkal a debreceni önkormányzat.

Puskás István alpolgármester beszédét egy, ehhez a naphoz kötődő személyes emléke felelevenítésével kezdte. Mint azt elmondta, családja egyik tagja 1945-ben éppen ezen a napon született. Úgy tűnt, az a nap annak jele lehetett, hogy vége a háborús veszélynek, s megszülethet az új élet erre a világra. Bár ez akkor természetesen sokak számára még a gyásznak, a veszteségeknek napja volt, náluk az új élet kezdetének ünnepévé lett. Igaz, nagyapja például akkor még hadifogságban volt, de végül azon szerencsések közé tartozott, akik néhány hónappal később visszatérhettek családjukhoz. Így tud egy nagyon személyes családi történet szimbolikus üzenetet is hordozni, a május 9. így volt a veszteségek okozta gyásznak, de a gyász alóli felszabadulásnak és az új élet kezdetének a napja is.

Puskás István alpolgármester egy ehhez a naphoz kapcsolódó személyes emléke felidézésével kezdte

Forrás: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Mit tanít nekünk a történelem?

– A történelemkönyvekből jól tudjuk, hogy egy szimbolikus dátum nem biztos, hogy feltétlenül egybeesik a valós történelmi tényekkel, hiszen papíron két nappal korábban, május 7-én ért véget a második világháború Európában – ekkor kapitulált a német hadsereg, Jodl tábornagy Eisenhower előtt Franciaországban. Tudjuk azt is, hogy a Szovjetunió május 8-án ünnepelte a második világháború végét, viszont valóban május 9-én értek véget az utolsó hadicselekmények Európában – Prágába május 9-én vonul be a Vörös Hadsereg. Május 9. néhány évtizede és immáron húsz éve számunkra itt, Magyarországon más szempontból is fontos ünnepnap, hiszen egyszersmind Európa, az Európai Unió ünnepe – mondta Puskás István.

1950. május 9-én tette közzé Robert Schuman francia külügyminiszter azt a nyilatkozatot, amit az Európai Unió alapvetésének tekintünk. Ebből a gondolatból sarjadt ki az azt követő években az Európai Unió, amelyhez immár húsz éve mi is formálisan is tartozunk, úgy, ahogy szívünkben és lelkünkben mindig is az Európai Unióhoz tartoztunk. Puskás István május 9. kapcsán egy harmadik jeles napot is felidézett, ami idén éppen mára esik: ez áldozócsütörtök napja, a kereszténység egyik fontos ünnepe. Jézus mennybemenetelét a keresztény hívők közössége a mai napon ünnepli.

Ilyen módon nagyon szépen egybeér sok olyan eleme a mi világunknak, a mi civilizációnknak, amely mind a mai napig szerencsés módon meghatározza az életünket. Mind a három elem egy fontos üzenetben tud összesűrűsödni: ez pedig a béke

– hangsúlyozta az alpolgármester.

Az Európai Uniót létrehívó egyik gondolat éppen az, hogy soha ne ismétlődhessen meg Európában olyan szörnyűség, mint a második világháború volt, és legyen végre Európában hosszú és tartós béke. S valóban, az Európai Uniónak köszönhetjük azt a biztonságot, békét, ami a prosperitásnak, a fejlődésnek a záloga. Nagyon jó volna, ha az Európai Uniónak ez az alapgondolata elevenen élne minden európai polgár fejében, és senki nem kockáztatná ezt a békét olyan felelőtlen politikai akciókkal, amelyek nem az Európai Unió alapító szellemében fogalmazódnak meg – mondta Puskás István.

A Jézusban való újjászületés révén pedig a lelki békénk lehetősége, az arra való invitálás van itt van velünk a mai napon. Az alpolgármester arra kérte az emlékezőket, hogy ma is a béke üzenetét vigyék tovább magukkal szívükben, szavaikban és tetteikben, s ne feledjék, hogy európai polgárok milliói milyen árat fizettek azért, hogy mi békében és jólétben élhessünk itt, a XXI. században, és tegyünk azért, hogy ez a béke a következő generációknak is a sajátja legyen, mint ahogyan az nekünk is megadatott.

A beszéd elhangzását követően a világháborús emlékmű talapzatán Debrecen önkormányzata, fegyveres testületek, pártok, civil szervezetek képviselői helyezték el koszorúikat.