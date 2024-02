A DEAC női futsalcsapata önbizalomtól duzzadva léphetett pályára vasárnap a DVTK otthonában. Quirikó Vivien tanítványai a mai meccs előtt már háromszor találkoztak a diósgyőriekkel a mostani idényben. Mindhárom meccset magabiztosan megnyerték, sorrendben 6–0-ra, 7–0-ra, majd 7–1-re diadalmaskodtak – írta a deac.hu.

A mai összecsapás eleje kiegyenlített küzdelmet hozott, aztán az első félidő derekán átvették az irányítást a debreceniek. A 16. percben Horváth Viki egy szép csel után bombázott a hazai kapuba. A szünet előtt Horváth Lili Gabriella pirosat kapott, az emberfórt pedig hamar kihasználták a DEAC-osok, hiszen Horváth Viki gólpasszát Üveges Katalin értékesítette. Az első játékrész még egy találatot tartogatott: Tóth Nóra köszönt be, az asszisztot pedig ismét Horváth osztotta ki. A 23. minutumban egy szabadrúgás-variációt követően Horváth Viki villant meg újra. Nem sokkal később Hardon Rita értékesítette a helyzetét, aztán Horváth Vikihez hasonlóan Tóth Nóra is duplázott. A lefújás előtt Hardon passzából Nagy Anikó profitált, ezzel kialakult a 0–7-es végeredmény. – A mérkőzés elején még akadozott a játékunk, nehezen vettük fel a ritmust, de az első gól után már felszabadultabban játszottunk. A második játékrészben már egyértelműen mi domináltunk. Sajnos most is sok hiányzónk volt, de ennek ellenére is sikerült magabiztosan nyerni, a pályára lépő játékosok mindegyike hozzátett ehhez a győzelemhez – összegzett Quirikó Vivien.