Szinte épphogy hazatért az erdélyi túrájáról a Debreceni Egyetem jégkorongcsapata, máris újabb idegenbeli találkozó vár rá, ugyanis szerdán 18 óra 30 perckor az FTC-Telekom ellen játszik a Tüskecsarnokban – írta a deac.hu.

Már biztos, hogy a nyolcadik helyen zárják az alapszakaszt a fekete-fehérek, így tulajdonképpen már a gyergyói és a csíkszeredai (6–2-re, illetve 1–0-ra kaptak ki a mieink) meccsek is a rájátszásra való felkészülést szolgálták, ahogyan a Fradi elleni is. Természetesen az eredmény is fontos, különösen a magyar bajnok zöld-fehérekkel vívandó találkozón. A fővárosiak legutóbbi mérkőzésüket éppen a DEAC ellen játszották, múlt hét kedden a 6–4-re nyertek a Debreceni Jégcsarnokban. A szerdai összecsapás tétje a házigazdák számára a nagyobb, hiszen még nem biztosították be helyüket az alapszakasz első helyén.