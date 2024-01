Immár hivatalosan is kijelenthető, Dárdai Márton a magyar válogatottban fog szerepelni – amennyiben beválogatja Marco Rossi szövetségi kapitány –, így tovább erősödik a Dárdai vérvonal a nemzeti együttesben, hiszen Dárdai Pál, Dárdai Palkó után Dárdai Márton is magára öltheti a legendás meggypiros szerelést. Vajon, hogyan hathaz ez a remekül összeszokott védelemre? A Lang-Orbán-Szalai trió rendkívül stabilnak tűnt eddig, de biztosak lehetünk benne, hogy Marcit a kezdőbe tervezi nevezni az olasz szakember. Továbbá még nem is beszéltünk a Gironában berobbant Yaakobishvili Antalról, a Parma légiósáról, Balogh Botondról, a svájci topcsapatba szerződő Szalai Gáborról és a török élvonalban pallérozódó Mocsi Attiláról sem. Legyünk őszinték, a talján tréner remekül el van látva jobbnál jobb kvalitású bekkekkel. Ki fog játszani? Nem kétséges, a Hertha BSC légiósával sokat erősödtünk, s úgy vélem, ha mindenki egészséges, három védővel fogunk szerepelni. Jobb oldali belső védőben Willi Orbánt, középen Dárdai Marcit, míg a balján Szalai Attilát láthatjuk majd. Persze, ez a mester döntése, főleg az említett nagy konkurencia miatt. Végre azonban az a szituáció a válogatottnál, hogy kis túlzással mindegy kihez nyúl a Mister, nyugodtak lehetünk. Az sem véletlen, hogy Marci folyamatosan játszik a német sztárklubnál, akik hiába játszanak „csak” a Bundesliga 2.-ben, erős bajnokságról beszélhetünk. Az sem mellékes, hogy képes konzisztens, jó teljesítményt letenni hétről hétre az asztalra. Noha vannak hangok, akik máris kikiabálnák a nem létező keretből a bekket, mert nem azonnal és első hívószóra fogadta el a magyar hívószót. Őket is meg lehet érteni, ugyanakkor biztos vagyok benne, ha Márton először kifut a Puskás Aréna gyepszőnyegére, egyből belátja majd, jól döntött. Arról pedig nem is beszélek, micsoda sikerben lehet része, ha…