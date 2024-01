Az eddigi győztesek: Farkas Divatház Kupa 2007: Gizdák (Debrecen) 2008: Barátok (Balmazújváros) 2009: Baross Aprócikk (Debrecen) 2010: Csandavill (Hajdúböszörmény) 2011: Nyírmihálydi 2012: Hajdúsámson 2013: IPA Police (Debrecen) 2014: Nyíradony 2015: Trabant SE (Debrecen) 2016: Encsencs 2017: FAG Hungary KFT. (Debrecen) 2018: Come on please (Hajdúsámson) 2019: Panel Centrum Kft. (Debrecen) 2020: Balla Bau (Cigánd) 2021: Fáraó Bútor (Eger) 2022: Éradony (Románia) 2023: Zöld Megoldások (Debrecen) Farkas Divatház Öregfiúk Kupa 2006: Orbán Hús (Nyírlugos) 2007: Glória SC (Hajdúböszörmény) 2008: Balmazújváros 2009: Téglás 2010: Balmazújváros 2011: Téglás 2012: Karbon (Debrecen) 2013: Karbon (Debrecen) 2014: Karbon (Debrecen) 2015: Viszokai Gumiszerviz (Nagykálló) 2016: Hajdúsámson 2017: Szemán és barátai (Nyíradony) 2018: Karbon (Debrecen) 2019: Mándok 2020: Fáraó Bútor (Eger) 2021: Fáraó Bútor (Eger) 2022: Szemán és barátai (Nyíradony) 2023: Fékcentrum-T-Bútor Outlet (Debrecen)