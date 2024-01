A DHK kölyök csapata ezúttal hazai pályán fogadta a Kárpáti Farkasokat, akik ellen egy igazán gólzáporos mérkőzést játszottak, hiszen összesen 14 gól született. Sajnos a végeredmény nem nekünk kedvezett, azonban a motiváció és a küzdeni akarás a helyén volt. Mindenesetre ezekből a mérkőzésekből is tanulni kell, hiszen a későbbiekre nézve, így lehetnek csak jobbak a kölykök és így fejlődhetnek tovább, léphetnek szintet – írták a klub honlapján.

A Kárpáti Farkasok ellen játszott mérkőzésről a vezetőedző, György István nyilatkozott. – A mérkőzés elején túlságosan tiszteltük az ellenfelet, sőt szinte félve álltunk bele egy olyan fizikai kontaktot igénylő játékba, mint a jégkorong. A párharcokat rendre elveszítettük, be voltunk szorítva a védekező harmadunkba, többnyire és csak elvétve sikerült onnan kikeveredni. A másik két harmad viszont már valamivel jobban sikerült, többször megfékeznünk a támadásaikat, és nekünk is adódtak helyzeteink a túloldalon. Azt viszont el kell ismerni, hogy az ellenfelünk sokkal komolyabb játékerőt képviselt, mint mi és ez összességében meg is mutatkozott a pályán. A küzdeni akarásunkkal és a motivációval az utolsó negyven percben nagyon elégedett voltam – mondta.