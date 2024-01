A Gyergyó elleni, csütörtöki győzelem után nem sokat pihenhetett a Debreceni Egyetem alakulata az Erste Liga alapszakaszában, ugyanis pénteken este a Corona Brasov alakulatával csapott össze az erdélyi kirándulás második meccsén – írta a deac.hu.

– Óriási Hetényi-védéssel indult a mérkőzés, a brassóiak megrohamozták a DEAC-ot a találkozó első perceiben. Olyannyira, hogy Blackwater lökete – miközben elkorcsolyáztak a hazaiak a kapusunk előtt, hogy ne lásson –, Cornet által beakadt a hálónkba. Ezt követően ismét a gólvonalunk előtt alakult ki veszélyes helyzet, Hetényi Zoli Gajdó próbálkozását hatástalanította. Nem hagyta magát a Debrecen, gyönyörű megmozdulás végén Kozma Ferenc egalizált, ám a gólt érvénytelenítették. A bírák úgy ítélték meg, hogy nem volt bent játékszer. Később Vasziljev vágta kapura a korongot, Tőke védett, rá pár percre szintén Vasziljev húzta rá a pakkot, ismét a a kapus jött ki belőle jobban. A folytatásban, bár több támadást indított a DEAC, a házigazdák is odakerültek a kapu elé. Mihalik Gergő majdnem betalált, majd megint Hetényin volt a sor, hogy megmentse az egyetemi klubot a góltól. 11 perccel a harmad vége előtt újra megnyílt előttünk az egyenlítés lehetősége, de hatalmas bravúrral védett a házigazdák cerberusa, valamivel később Blackwater tűzte kevéssel mellé a pakkot. Novotny is gólt üthetett volna, ha Tőke nem állja útját a korongnak. Ezt követően Mingazov tüzelt, ez sem lett gól, majd Szmirnov lövése pattant fölé. Az utolsó percben Kozma próbálkozott a mieink részéről, nem járt sikerrel, maradt az 1-0-s eredmény – írták a tudósításban.

Későn ébredtek

A harmadik húsz perc elején sem változott a helyzet, nyomott a fekete-fehér alakulat, azonban veszélyesek voltak a brassóiak is, amott Blackwater, emitt Dobmayer nagy lövése vezette fel az etapot. Mindkét kapusnak akadt dolga bőven, csak sajnos a percek teltek, és a DEAC hátrányban volt. Kloz sem tudott átjárni Tőke eszén bő tizenkét perccel a dudaszó előtt, majd Mihalik Gergő lövését védte a brassói hálóőr. Súlyosabbá vált a helyzet, ugyanis Radim Valchar a bal oldalról nagy gólt ragasztott Hetényi Zoltán kapujába. Nem sokkal később ismét megfáztunk, Kóger szerezte meg a szinte mindent eldöntő találatot. Végre erre volt válaszunk, Novotny bombázott kapura, Mihalik András gólt érően nyúlt bele a játékszer útjába. Blackwater indult be kétszer is, ám a kapuban Hetényi állt, bravúrokat bemutatva. Hetényit levittük a végén, a Corona eltalálta a kapuvasat, majd Bucskin szépített, ám ez csak a tisztes vereséghez volt elegendő.

A tények: