A régi időkkel ellentétben manapság már egyre több élsportoló tudatosan gondol a jövőjére, ezáltal miután befejeződik sportkarrierjük, a civil életükben is sokkal jobban megtalálják a helyüket. Ez a trend részben az oktatási intézmények és sportklubok közötti együttműködés erősödésének, valamint a rugalmasabb tanulási lehetőségeknek is köszönhető. Emellett az egyetemek is profitálhatnak a sportolók jelenlétéből, hiszen hozzájárulhatnak az iskolai közösség sokszínűségéhez, illetve a versenyek során szerzett tapasztalatokat is megoszthatják.

A Debreceni Egyetem is előszeretettel támogatja a profi sportolókat, és számos módon segíti őket. A Haon a hét folyamán beszámolt róla, hogy többek között a DVSC két labdarúgója, Megyeri Balázs és Bárány Donát is a Gazdaságtudományi Kar hallgatója.

Újabb ismerős arc

Ezúttal Berki Krisztiánt fedezhetjük fel a DE egyik, a közösségi médiában megtalálható videójában, melyben az olimpiai bajnok, háromszoros világbajnok és hatszoros Európa-bajnok tornász elmondta, hogy a cívisvárosban sportszervezés BSc szakon végzett, jelenleg pedig sportközgazdásznak (MSc) tanul. – Sok szép élmény köt a városhoz, és nagyon örültem annak, hogy 2015-től az egyetem életében is részt tudok venni. A sportolói pályafutásom után nagyon fontosnak tartottam, hogy más szempontból is belelássak ebbe a területbe – hangoztatta Berki Krisztián, aki 2021-től a Magyar Torna Szövetség sportigazgatója.

Korábban is Debrecenben

A jelenleg 38 éves Berki Krisztián amellett, hogy nagy hangsúlyt fektet tanulmányaira, olykor előadóként igyekszik átadni szakismeretét a fiatalabbaknak. A lólengés-specialista tornász bár a KSI, majd az Újpesti TE kötelékéhez tartozott, a cívisvárosban élte át első világbajnokságát, valamint itt lett először Európa-bajnok. Később még a Debreceni Egyetem Sporttudományi Oktatóközpontjában található edzőteremben is gyakorolt.