Torma Lilla életében 2023 nyarán új fejezet kezdődött, mivel az olasz másodosztályban érdekelt Futsal Pistoia együtteséhez igazolt. A magyar válogatott kapus három évet húzott le a DEAC-nál, parádés védéseinek köszönhetően oroszlánrészt vállalt a 2021-es, a 2022-es és a 2023-as duplázásból is.

A hálóőr külföldön is remekül teljesít, csapata az élbolyban, a 4. helyről várja a bajnokság folytatását. Torma Lilla az év végi szünetet kihasználva két hétre visszalátogatott Debrecenbe, ahol többek között a DEAC legutóbbi mérkőzéseit is megtekintette.

– Mivel az utolsó 2023-as bajnoki mérkőzésünket december elején játszottuk, így szerencsére kis időre hazatérhettem – kezdte Torma Lilla. – Nyilván azért nem álltam le teljesen a mozgással, itthon is edzek.

Hiányzott a családommal és a debreceni barátaimmal töltött idő, nagyon boldog vagyok, hogy ismét velük lehetek

– hangoztatta a Haonnak.

Torma Lilla három szezonon keresztül segítette a DEAC csapatát

Fotó: Napló-archív

Mindenkinél jobban szurkolt

Torma Lilla azt is hozzátette, hogy a három DEAC-nál töltött éve alatt mindössze egy alkalommal nézte a többieket a lelátóról. Elmondása szerint ezúttal egészen különleges érzések kavarogtak benne, mikor az ukrán Budstar ellen szorított egykori csapattársaiért. – A nézőtérről is nagyon szurkoltam a csajoknak. Ugyan most Olaszországban játszok, a debreceni alakulattal is megmaradt a jó kapcsolatom. Ha már ismét itt vagyok a városban, természetesen a helyszínen akartam megtekinteni a meccseiket.

Talán most még jobban is izgultam értük, mintha a pályán vagy a cserepadon lettem volna

– mondta.

Jó a helyzete Itáliában

Torma Lilla arról is beszélt, hogy jól érzi magát külföldön, a szezon eddigi részével pedig elégedett. Az új közegben a nyelvi akadályokat is leküzdötte, hiszen az angol mellett már olaszul is egészen sokat kommunikál a játékosokkal és stábtagokkal.

Az idény kezdetekor nyilván izgatott voltam, hogy megállom-e a helyem. Úgy érzem jó úton járok, a többiekkel egészen gyorsan összeszoktam. A gyönyörű helyek mellett az olasz emberek mentalitása is magával ragadott. A bioritmusom azonban át kellett állítanom, hiszen sokszor este kilenckor kezdődnek az edzéseink. Nagyszerű körülmények között készülhetünk, a bajnokság is magas színvonalú, és jelen állás szerint csupán egy helyre vagyunk a dobogótól

– hangsúlyozott.

Torma Lilla az olasz együttes edzésén

Fotó: Torma Lilla-magánarchívum

Végül arról is szó esett, hogy Torma Lilla mit szólna ahhoz, ha a DEAC következő nemzetközi meccsét a Futsal Pistoia ellen vívná. – Nagyon örülnék neki, de a debreceni csapat ellen biztosan furcsa érzéssel lépnék pályára. Évekig játszottam itt, a klubhoz mindig kötődni fogok. Azonban mégis jó eljátszadozni ezzel a gondolattal, mi lenne, ha a két gárda összecsapna, nem tudnám előre megjósolni az eredményt – zárta.

A kapus január 1-jén már repül is vissza Olaszországba, hiszen a Pistoiával a 2024-es év első hétvégéjén már bajnoki meccset játszanak.