A DEAC női futsalcsapata szerdán összecsapott a Budstarral a DESOK-ban. A keddi edzőmeccs Quirikó Vivien tanítványainak sikerült jobban, mivel 4–3-ra diadalmaskodtak, ám ezúttal fordult a kocka – írta a deac.hu.

– Az ukránok kezdték jobban a találkozót, ennek ellenére a hetedik percben az első meccsen mesterhármasig jutó Klipachenko góljával a vendégek megszerezték a vezetést. Nem sokkal később megduplázták fórjukat. A tizennegyedik minutumban megint megvillant Klipachenko, aki ezúttal egy sarokrúgást követően lőtte a labdát a kapuk bal alsó sarkába. A szünet előtt összejött a szépítés: Horváth Viki remekül vette észre a hosszún érkező Hardon Ritát (1–3) – írták. A második félidőben csupán egy gól született, Gajzágó Flóra köszönt be, így a DEAC 3–2-re elveszítette a meccset.

Hasznos tapasztalatok

A találkozó után a debreceniek trénere, Quirikó Vivien értékelte a látottakat. A szakember elmondta, fontos tapasztalatokat gyűjtöttek az ukránok elleni meccsből, s ezeket a bajnokságban is kamatoztatnák. – Az első találkozónkon többet brtokolta ellenfelünk a labdát, ám nekünk sokkal több helyzetünk volt, így megérdemelt sikert arattunk.

A szerdai találkozón érződött, kevésbé vagyunk frissek, az ukránok jobban regenerálódtak.

Hozzáteszem, fiatalabbak is voltak, jobban domináltak – fogalmazott.

Itthon más

A magyar bajnokságban a DEAC számít az egyik legerősebb gárdának. Üveges Katalinék az elmúlt években túlzás nélkül uralták a pontvadászatot és a Magyar Kupát. A Debreceni Egyetem alakulata az idei idényben is az egyik legesélyesebbek a duplázásra. Quirikó Vivien úgy fogalmazott, más stílusban játszanak ellenük a hazai együttesek, de szeretnék hasznosítani a nemzetközi tapasztalatokat is. – Nagyon elégedett vagyok, hogy sikerült más országból érkező csapattal is játszani. A hazai pontvadászatban ilyen iramú meccseket ritkán tudunk játszani.

Az ukránok sokat mozogtak támadásban, sokat birtokolták a labdát. A védekezésre nagy hangsúlyt kellett fektetnünk.

Rengeteget futottak a lányok, sokat kivett mindkét félből a találkozó. Ellenünk itthon a riválisok többnyire visszaállnak, abból kell építkeznünk, de örülök, hogy más kultúrával is megismerkedhettünk – mondta.