A naptári év utolsó hazai bajnokiján az idei kiírás meglepetéscsapatát, az SZTE-Szedeák együttesét fogadták a DEAC kosarasai. A kisebb sérülések ellenére Andjelko Mandics mindenkire számíthatott a találkozón, a vendégek egyik legjobbja, Ryan Woolridge viszont betegség miatt nem tudta vállalni a játékot. A Honvéd elleni nemvárt vereséget követően azonban változtatott kezdőötösén a hazai szakmai stáb, Buljevics és Hőgye helyett Czermann és Mócsán volt ott a feldobásnál – írta a deac.hu.

Fej-fej mellett

Mindkét gárda a gyűrű közeléből igyekezett érvényesülni az első percekben, mely a szegedieknek sikerült jobban, Williamson és Drenovac pontjaira négy vendég kosár érkezett válaszul. A debreceniek szerb kiscsatára egyenlített a negyed feléhez érkezve két betörést követően, Czermann közelije után pedig már a DEAC járt előrébb. A folytatásban sem lassítottak Mócsánék, Drenovac hárompontosa és Williamson középtávolija után időt is kért Nikola Lazics (15-10). A taktikai szünet után ugyan sikerült egyre zárkóznia a kékmezeseknek, de a játékrészt végül Mócsán triplája zárta, így tíz perc játék után 18-14-et mutatott az eredményjelző. A folytatásban ritmust váltottak a vendégek, Locke vezetésével egy 8-2-s futással átvették a vezetést, de túl sokáig nem örülhettek neki, hiszen Edwin és Williamson szinte azonnal válaszolt (25-22). A negyed derekán Neuwirth volt eredményes távolról, ám ezt követően meggyűlt a büntetőkkel a baja a hajdúságiaknak, melyet a Szeged közönt szépen, s Zsíros két hármasával, illetve Balogh leindításával újra fordítottak (30-34). Hiába kért időt Mandics a támadások továbbra sem akartak összeállni, Mócsán hárompontosa ellenére is kétpontos vendég vezetéssel mehettek az öltözőbe a felek.

Nem így tervezték

A fordulás után egy 7-0-s szegedi rohamnak köszönhetően kialakult az addigi legnagyobb különbség (33-42), majd Mócsán fújt ébresztőt egy hármassal és egy közelivel. Könnyedén egyenlíthetett volna a DEAC, ám az első 11 debreceni büntető kísérletből 10 (!) kimaradt, így magabiztosan tartotta előnyét a Szedeák. A teljesen elbizonytalanodó debreceni támadásokat újra megbüntették a Tisza-partiak, Mayer triplájával először volt kétszámjegyű a differencia, Mucza ziccere után pedig kénytelen volt időt kérni Mandics. Ez sem lassította le vendégeket, az extázisban játszó Locke hármasaival tovább nyílt az olló (42-58). Drenovac vette hátára csapatát, de hiába sikerült átmenetileg közelebb kerülni, a távolról addig ötven százalékkal dobó vendégek 15 egységet végül megtartottak fórjukból a záró felvonásra. Lock közelijével indult az utolsó tíz perc, de nem adta fel a DEAC, Williamson kosara után az új irányító, Tadics szórt be egy hármast, majd értékesített faulttal együtt egy duplát (58-67). Drenovac és Williamson révén újra éledeztek a debreceni remények, előbbi tempója után pedig 5 perccel az órán sikerült újra látótávolságon belülre kerülni (65-67). A 15-0-s debreceni rohamot Bognár törte meg egy ziccerrel, melyre Hőgye válaszolt azonnal egy hárompontossal, így a végjátékhoz közeledve már csak egy volt közte. Két vendég büntető után Williamson tette fel Tadics álompasszát, sőt az amerikai egypontosával két perccel a vége előtt újra döntetlen volt az állás (71-71). Locke hidegvérrel dobta be hetedik hármasát, Williamson közelije után pedig Balogh dobta be büntetőit (73-76). Húsz másodperccel a vége előtt ismét Williamson hozta fel övéit egyre, Lock pedig megtette azt a szívességet, hogy mindkét büntetőjét kihagyta. Tíz másodperc volt már csak hátra, mikor Edwin kapott véleményes támadóhibát, Balogh pedig ismét higgadt volt a büntetővonalon. Egy támadása azonban vég volt a DEAC-nak az egyenlítésért, de az oldalvonali bedobás a szegedieknél kötött ki, Locke pedig két egypontossal lezárta a mérkőzést.