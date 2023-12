A DVSC Schaeffler vezetőedzője, Szilágyi Zoltán volt az M4 Sport Kézilabda magazinjának vendége a hét elején. A szakembert többek között a Bajnokok Ligája-szereplésről és annak következményeiről is kérdezték a műsorban, a Haon ezekből szemezgetett kivonatosan.

A tréner kiemelte, ha augusztusban valaki azt mondja neki, hogy 8 forduló után 7 ponttal fog állnia csapat a BL-ben, előre aláírja. Mint rámutatott, mindenkinek új volt a szerda-szombat ritmus rögtön a szezon elején. – Természetesen tavaly már kaptunk egy kis ízelítőt ebből az Európa-ligában, de az januárban kezdődött – hangsúlyozta. – Szerintem nagyon jól felvettük a ritmust, kitapasztaltuk, hogy a csapatnak mi a legjobb.

Rám is több terhet rótt ez az egész, mert amikor elvállaltam, hogy én leszek a junior válogatott szövetségi edzője, még szó sem volt a Bajnokok Ligájáról.

De nem panaszkodom, mert nagyon nemes és szép feladat a juniorokkal dolgozni, már most sok élményen vagyunk túl. Nagy segítségemre van Kudor Kitti, aki másodedzőm a klubnál és a válogatottnál is. Remek stáb dolgozik a háttérben, akik a lányokat próbálják mindig abba az állapotba hozni, hogy két nap múlva is csúcsformában tudjanak kézilabdázni. Elsősorban a készülés, a videózás az, ami rengeteg időt elvesz. Szétosztjuk a feladatokat: Grega Karpan kapusedző vágja nekünk előre a videót, Kitti az ellenfelekből az egyéni dolgokat vágja össze, én taktikai szempontból, és ez eddig nagyon jól működik – emelte ki.

Bíztak a fejlődésben

Szilágyi Zoltán elmondta azt is, bízott benne, ha mást nem, a kötelezőnek mondott hazai mérkőzéseket a Savehof és a Buducsnoszt ellen mindenképp hozzák tanítványai, mivel a továbbjutást tűzték ki célul. – Ha nem jön össze, akkor sem dől össze a világ, nekünk ez egy tanulóév, tapasztalnunk kell, de szemmel láthatóan hamar fölvette a csapat a szükséges dinamikát.

A rajt előtt nem igazoltunk plusz játékosokat, hanem abban bíztunk, a csapat és egyénileg a kézilabdázók is szintet fognak tudni lépni.

Ez megtörtént, nagyon jó látni azt, a lányokat mennyire motiválja, hogy a világ legjobbjai ellen játszhatnak – mondta Szilágyi Zoltán, aki úgy látta, tanítványai mérkőzésről mérkőzésre léptek előre, és bízik benne, Vámos Petráéknál ez a jó forma a válogatottnál is meg fog majd mutatkozni.

Lépéselőny

Az eddigi legnagyobb BL-élményként a francia Brest elleni hazai győzelmet említette, mert bár a bukaresti döntetlen is bravúrnak számított, előbbi mégis hazai közönség előtt tudták ünnepelni. – Ahogy nőtt a különbség, egyértelművé vált, hogy meg fogjuk nyerni a meccset. Nagyon jó volt megélni, hogy ez mennyire felszabadította a lányokat, és mennyire együtt volt a közönség a csapattal. A románok elleni idegenbeli iksz is nagyszerű élmény, hiszen nem minden nap tud ott pontot szerezni az ember. Ám a végjátékot tekintve azért csak volt bennünk egy kisebbfajta hiányérzet, hogy akár meg is lehetett volna nyerni, de ne legyünk telhetetlenek, az is egy nagyszerű eredmény volt, és sokat dolgozott érte a csapat. Ez a két talán kevésbé várt siker komoly lépéselőny számunkra, abban bízom, meglesz a továbbjutás.

Azt gondolom, a Buducsnoszt elleni idegenbeli mérkőzés lesz a kulcsa, ha ott pontot szerzünk, akkor meglesz a hőn áhított cél, de ez egy nagyon hosszú kiírás, történhetnek még meglepetések, sok minden változhat

– ecsetelte Szilágyi, aki úgy látta, testközelből megismerve a világelitet bebizonyították, hogy még sincsenek annyira nagyon messze tőlük, mint előtte többen is hangoztatták. Hozzáfűzte, nagyon jó ezt érezni, és a lányokon is látszik, hogy ez egy plusz motiváció a számukra.

Kemény lesz

A világbajnokság utáni időszakról úgy vélekedett, a január nagyon nehéz lesz, hiszen a Loki a bajnokságban játszik a Kozármislennyel, a Győrrel és a Ferencvárossal, közte a Magyar kupában Vácon kell majd kivívnia a továbbjutást a következő körbe, nem is beszélve a Bajnokok Ligájáról, ahol a Bresttel, az Odensével és a Buducsnoszttal is összecsap majd.

– Az tényleg egy nagyon kemény időszak lesz – hangsúlyozta. – A szeptember-október szerencsésebb volt a számunkra, mert sokat játszottunk otthon, az első hónapban csak Győrbe mentünk idegenbe a bajnokságban, a BL-ben volt két hazai mérkőzésünk, ráadásul a közvetlen riválisaink ellen.

Most viszont az utazások mellett kell felkészíteni, és frissen tartani a csapatot, ami természetesen nehezíteni fogja a dolgunkat

– mutatott rá.

Fontos szerep

A szakember az együttes kapcsán természetesen megkapta azt a kérdést is, mennyire váltak be a DVSC Schaeffler nyári igazolásai. Szilágyi Zoltán felidézte, sportberkekben úgy szoktak vélekedni, ha az érkezők 60 százalékban beválnak, az már jónak tekinthető. – Szerintem az nálunk egyértelműen kimondható.

Nyilván vannak játékosok, akiktől többet várunk, és bízom abban, hogy majd az idővel fölveszik azt a ritmust, amit kell.

Tamara Haggertynek jelentős szerepe van elsősorban védekezésben, de azért is választottuk őt, mert Bordás Réka távozása után kellett valaki, aki tudja pótolni abban a fontos pozícióban. Grosch Viviennek a Bukarest elleni mérkőzését tudom fölhozni, ami azt gondolom, kulcsfontosságú szerepe volt abban, hogy ott pontot tudtunk szerezni. Gabrijela Bartulovic a Brest ellen hozott nagyon sokat, kiváló százalékkal védett, és a második félidőben megfogta azokat a lövéseket, ami kellett a győzelemhez – mondta el.