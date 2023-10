Sorra jöttek a szebbnél szebb találatok

A fordulást követően Töpfner ismét büntetőből volt eredményes, de hamar jött a franciák válasza, s rögtön utána ki is egyenlítettek. Igyekezett tartani a lépést a Loki, Petrus és Vámos is ihletett formában játszott. Elképesztően lüktető volt a játék, egyik csapat sem akart visszavenni a tempóból. Egy fantasztikus védekezés után Hámori növelte kétgólosra a hazai előnyt (20–18). Pár pillanattal később felrobbant a Hódos: Jovovics egyéni alakítását követően hárommal ment a Vasutas. A játékvezetők ismét a franciák segítségére siettek: újabb hazai kiállítás következett, de Bartulovics védett, az ellentámadásból Petrus négyre növelte a különbséget. Jovovics ismét betalált, már öt volt a riválisok között (23–18). A gallok igyekeztek összeszedni magukat, gyorsan szereztek is két gólt. Pokoli hangulat uralkodott a csarnokban, a lányok minden erejükkel küzdöttek. Az utolsó 10 percre 25–21-et mutatott az eredményjelző, teljes extázisban kézilabdáztak a hajdúsági lányok. Mindkét oldalon potyogtak a gólok, Petrus Mirtill azonban egészen elképesztő formában játszott, sorra dobta a szebbnél szebb találatokat (29–24). A vendégek hiába tettek meg mindent, az arroganciából kudarc lett: a DVSC Schaeffler tanári játékkal 31–24-re megverte a Brestet.