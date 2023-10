A 2004-es születésű, még mindig csak 19 éves játékos 2020 szeptember 16-án, az Érd elleni idegenbeli mérkőzésen mutatkozott be a Lokiban, akkor még balszélsőként. Tehetségéről és vagányságáról sokat elárul, hogy mindössze 16 éves és 22 napos volt akkor, de rögtön az első élvonalbeli meccsén duplázni tudott – emlékeztet a DVSC honlapja.

Csernyánszki Liliána debreceni születésű, és a klub saját nevelésű játékosa. Az U19-es kézilabda-Eb-n a magyar csapattal aranyérmet szerző tehetség a DVSC Schaeffler színeiben idén a Bajnokok Ligájában is bemutatkozhatott, sőt öt forduló után már 14 gólnál tart, melyek között több szépségdíjas találat is volt, nem véletlenül választották be többször is a forduló legszebb góljai közé Cseri rakétáit.

Nem tartott sokáig a tárgyalás, nagyon hamar megegyeztünk. Debreceni születésű játékosként és a klub neveltjeként nem is volt kérdés, hogy hosszabbítunk

– mondta el Cseri a PirosFehér podcastben. – Nagyon élvezem a mostani helyzetet a csapatban. Egyre több lehetőséget kapok, amivel igyekszem is élni. Tudom, hogy sokat kell még tanulnom, de ehhez a legjobb helyen vagyok itt a Lokiban – tette hozzá a fiatal irányító, akivel 2026-ig hosszabbított a klub.