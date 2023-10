Két hazai mérkőzés vár a DVSC Schaeffler kéziseire a héten. Az elsőt a bajnokságban már le is tudták, hiszen szerdán este 18 órától az MTK csapatát fogadták a Hódosban Vámos Petráék. A találkozót megelőzően a Loki volt az esélyes, de a fővárosiakat sem lehetett leírni. Azt sem lehetett kijelenteni, hogy a debreceni lányok fejben már a második, Brest elleni Bajnokok Ligája meccsen gondolkoztak volna. A csarnok nagyjából félig telt meg, de hangosak voltak így is a hazai szimpatizánsok.

A piros mezes hazaiak kezdték a meccset, Vámos pedig rögtön az első percben be is talált. A kapuban némi meglepetésre Bartulovics kezdett. A fővárosiak sem hagyták magukat, hamar szépítettek is, de Hámori is megszerezte első találatát (2–1). A debreceniek már az elején jelezték: itthon szeretnék tartani a pontokat a kék mezesekkel szemben. A cívisvárosi kapuscsere az első percekben nem tűnhetett fel sokaknak, hiszen a budapestiek nem jutottak el Füzi-Tóviziék kapujáig.

Az MTK vezetőedzője hamar ki is kérte idejét. Sokat nem segített a helyzetükön a gyors eszmecsere, a 8. percben már 6–1 állt az eredményjelzőn. Egészen mesterien védekeztek Szilágyi Zoltán tanítványai, a vendégek folyamatosan passzív jelzés alatt támadtak. A 11. percben egészen vicces jelenetet láthattak a kilátogatók: a menteni igyekvő Bartulovics a földön csúszva igyekezte a területén tartani a labdát, ám ezzel a saját kapujába dobta a játékszert. A félidő feléhez érve a fantasztikus egyéni teljesítményeknek is köszönhetően 12–5-re vezetett a Lokomotív. Egy-egy villanása ugyan volt az MTK-nak, de érdemben nem tudtak közeledni a hajdúsági lányokhoz. Az utolsó tíz percre fordulva mintha a kapufa „átállt” volna a vendégek oldalára, néhány pillanat alatt kétszer is eltalálta azt a Vasutas. Amikor már épp leült volna a találkozó, Johansson gondoskodott róla, hogy ne legyen így: bal szélről hatalmas gólt szerzett. Szép csendben sikerült zárkóznia a kék mezeseknek, a félidőre 20–14 volt az állás.