A DVSC Schaeffler a Brest elleni bravúrt követően ezúttal Romániába látogatott, ahol a CSM Bucuresti várt a lányokra. Szilágyi Zoltán tanítványai a világ egyik legjobb csapata ellen szerettek volna bizonyítani szombaton 18 órától. A Vasutas kisebb bonyodalom után, szerencsére biztonságban érkezett meg a román fővárosba. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a csapat repülőgépe jelentősen késett a nagyváradi repülőtérről. A piros-fehérek szurkolói azonban abban bíztak, ez sem zökkenti ki kedvenceiket a rangadót megelőzően.

A találkozó első találatát a fehérben játszó debreceniek szerezték, Töpfner hetesből talált be. Az első percekben akadozott a kékben szereplő CSM játéka, de Neagu egyenlített. Nem ijedtek meg a cívisvárosiak, Vámos és Hámori is hamar be tudott találni. A hazaiak vezetőedzőjének nem tetszett amit a pályán látott, s a 6. percben ki is kérte első idejét. A románoknak érezhetően nem ízlett a Debrecen lendületes kézilabdája, remekül tördelték apróbb szabálytalanságokkal a játékot. Az egyébként magas játékosokból álló bukarestiek nem tudtak mit kezdeni Planéta magasságával. A hajdúságiak nem adtak előnyükből, a 14. percben 7–5 volt a vendégek javára. A francia játékvezetők egy teljesen egyértelmű hetest nem adtak meg a Loki javára, az ellentámadásból pedig kiegyenlített a vendéglátó. A meccsen először a 18. percben vezetett az összecsapáson a CSM, Szilágyi Zoltán is időt kért. A kisebb szünet után Bartulovic érkezett a kapuba, s Töpfner, illetve Kácsor góljával ismét vezetett a Debrecen (10–11). A folytatásban is gyűrték egymást a felek, s a hazaiaknak jobban jött ki a lépés, a félidőben pedig 17–14-re náluk volt a fór.

Óriásit küzdöttek

A fordulást követően a DVSC Schaeffler még egy percet emberhátrányba kényszerült játszani Planéta kiállítása miatt. Egyébként ott folytatták a csapatok, ahol abbahagyták: folyamatosan jöttek a gólok. A románok kapusa fantasztikusan védett, a 35. percben 20–17 volt az állás. Planéta Szimonettát másodjára is kiállította a játékvezető, hatalmasat küzdöttek a lányok. A hazaiak klasszisa, Neagu egyre többet hibázott, a CSM trénere le is cserélte. A hajdúságiak egy az egyben tudtak zavart okozni a kék mezesek védelmében, s 22–21-nél ismét időt kért a bukarestiek edzője. Remek egyéni teljesítmények jellemezték a cívisvárosiakat, Bartulovic is egyre jobb formában védett. A 42. percben öt gólos hátrányt ledolgozva egyenlített a DVSC Schaeffler, majd Töpfner révén már 24–23-ra a Lokinál volt az előny. Hamar fordítottak keleti szomszédjaink, miközben Gabriel védéssel tért vissza a kapuba. Az utolsó 10 percre fordulva 27–26 volt az állás, teljesen nyílt maradt a mérkőzés. Sajnos sok egyéni hiba volt debreceni oldalon is, de cseppet sem tűntek hitehagyottnak Füzi-Tóviziék. Catherine Gabrielnek jót tett a pihenő, fantasztikusan védett miután visszaállította őt Szilágyi Zoltán. A fehér mezesek két minutummal a vége előtt ismét egyenlítettek, amit a végéig meg is tartottak, a DVSC Schaeffler 29–29-re végeztek a román fővárosban!