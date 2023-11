A holland női válogatott svéd szövetség kapitánya, Per Johansson kihirdette a november 29. és december 17. között Dániában, Norvégiában és Svédországban rendezendő világbajnokságra utazó 17 tagú keretét. Az utazó csapatban ott van a debreceni beálló, Tamara Haggerty is, aki első világversenyére készül – írta a klub honlapja.

A holland válogatott hazai környezetben gyakorol a vb előtt és két tesztmérkőzést játszik a magyar válogatott ellen, így Tamara ezúttal ellenfélként találkozhat debreceni csapattársaival. Az első holland–magyar meccset november 25-én, Rotterdamban rendezik, majd egy nappal később Almeóban találkoznak a csapatok.

A holland női válogatott Csehország, Argentína és Kongó társaságában a H-csoportban szerepel a világbajnokságon, csoportmérkőzéseit a dániai Fredrikshavnban játssza majd. – A hazádért játszani mindig különleges dolog, éppen ezért nagyon boldog vagyok, hogy ott lehetek a világbajnokságon – mondta honlapunknak Tamara Haggerty. – Mindig is az volt az egyik célom, hogy ilyen torna szerepelhessek, csodálatos érzés, hogy ez az álmom most megvalósul. Hogy ez sikerült, abban része van annak, hogy ebben a szezonban Debrecennel a Bajnokok Ligájában szerepelhetünk. Az elmúlt mérkőzéseken jól teljesített csapat, látszik a fejlődés, és én is magabiztosabb lettem. Nagyon jól érzem magam a városban, a csapatban és örülök, hogy a klubot is képviselhetem a vb-n – mondta.