Az U19-es (2005) korosztályos magyar válogatott november 12. és 22. között Észak-Írországban egy UEFA tornán vendégszerepel. A magyar nemzeti együttes keretébe a DVSC több saját nevelésű játékosa is meghívót kapott, így az idei NB III.-as szezonban már 8 gólos csatár, a 18 éves Batai Tamás, a szintén 18 éves Cibla Flórián, valamint biztonsági tartalékként a 18. születésnapját szeptemberben betöltött kapus, Erdélyi Benedek is – számolt be a Loki honlapja.

A program:

November 15., 19:00: Észak-Írország–Magyarország (Belfast)

November 18., 19:00: Magyarország–Portugália (Belfast)

November 21., 19:00: Csehország–Magyarország (Belfast)