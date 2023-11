Szerdán megkezdődik a dán-norvég-svéd közös rendezésű olimpiai kvalifikációs női kézilabda-világbajnokság. Hat városban – Dániában Herningben és Frederikshavnban, Norvégiában Stavangerben, illetve Trondheimben, míg Svédországban Helsingborgban, valamint Göteborgban – láthatnak majd mérkőzéseket a helyszínekre kilátogató szurkolók. A magyar válogatott számára a cél a negyeddöntő elérése, amely az olimpiai selejtezőtornára való kvalifikációt is jelentené egyben, azaz életben maradnának a párizsi ötkarikás játékokról szőtt álmok.

A mieink a B csoportba kaptak besorolást Paraguay, Kamerun és Montenegró társaságában, a mérkőzéseket Helsingborgban játsszák majd. Az első három helyezett – akik hozzák magukkal a másik két továbbjutó ellen szerzett pontokat – az I. középdöntős csoportba kerül, ahol az A jelű kvartettből továbblépőkkel játszik majd, hogy küzdhessen a legjobb nyolc közé jutásért. A középdöntő-csoportból (játéknapok: december 7., 9., 11.) az első két csapat kerül a negyeddöntőbe.

Mivel az I. csoport találkozóit Göteborgban rendezik majd, így Golovin Vlagyimir csapatának országot sem kellene váltania.

Teljesíthető a célkitűzés

A Haon Köstner Vilmost, a DVSC valaha volt egyik legsikeresebb trénerét kérte fel egy kis esélylatolgatásra. A 2019-ben mesteredzői címet is elnyert szakember szerint jó csoportba, és jó ágra került a magyar válogatott. – Paraguay és Kamerun ellen nem kérdés, hogy csak a győzelem az elfogadható, de Montenegrót is meg kellene verni, hogy a maximális négy pontot vihessük tovább a középdöntőbe – hangsúlyozta portálunknak a Lokival kétszer is EHF-kupát nyert mester. – Ott majd nagy valószínűséggel Kínával, Horvátországgal és a házigazda svédekkel találkozunk. Ha így lesz, a kínaiakat és a délszlávokat felül kellene múlnunk, az esélyesebbnek tűnő skandinávokkal pedig játszani egy jó meccset, így – legrosszabb esetben csoportmásodikként – be tudnánk jutni a legjobb nyolcba, ami a Magyar Kézilabda Szövetség elvárása is a csapattal szemben.

Ez az utóbbi idők szereplését figyelembe véve akár kissé merésznek is tűnhet, de az ág, és főleg a hollandok elleni két felkészülési mérkőzés fényében azt gondolom, reális lehet az a célkitűzés, hogy szerezzünk az olimpiai selejtező tornára való részvételi jogot.

A németalföldiek elleni második meccsen nekem nagyon tetszett a magyar válogatott eddig sokat kritizált támadójátéka. Lényegesebb bátrabban játszottak, mint bármelyik nívósabb ellenféllel szemben a legutóbbi években, mindenki megcsillantott valamit abból a tudásból, amit eddig azért rejtegetett, átlövő erőben is egészen jól szerepeltünk Juhász Gréta révén. Voltak távoli zónából lőtt gólok, a szélsők elég jó eredményességgel fejezték be a támadásaikat, és beállóban is több gólt szereztünk, úgy, hogy a csapat legjobbjának tartott Klujber Katrin nem is játszott – ecsetelte.

Köstner Vilmos

Forrás: NS-archív

Sok lehetőséget kaphatnak

A DVSC Schaefflert ezúttal hárman, Füzi-Tóvizi Petra, Töpfner Alexandra és Vámos Petra képviselik a szűk keretben (Grosch Vivien, Kácsor Gréta, valamint Petrus Mirtill tartalékként van figyelembe véve, ők a Lokival készülnek).

– A világbajnokságok mezőnyében mindig vannak könnyű ellenfelek is, azokon a meccseken lehetőség van pihentetni a legjobbakat, az esetleg kevesebbet játszókkal pedig fel lehet vetetni a vébé mérkőzésritmusát, dinamikáját. Emiatt is gondolom, hogy mindenkire szükség lesz a szűk keretből. A jobb szélen, Töpfner Alexandra posztján valószínűleg Győri-Lukács Viktória lesz a kezdőjátékos. Szaszának kifejezetten jó ősze volt a Lokiban, jó százalékban értékesítette a helyzeteit és a heteseit a Bajnokok Ligájában is.

Mindhármójukon látom azt a 8 BL-meccset, amit eddig lejátszottak.

Vámos Petra meghatározó játékosa a válogatottnak, neki kell mozgatnia a csapatot, Füzi-Tóvizi Petrára támadásban és védekezésben is nagy feladat hárulhat középen, úgyhogy azt gondolom, mindhárman kapnak majd bőven játéklehetőséget. Már csak azért is, mert nagyon hosszú a torna, december 17-én lesz a döntő, bízom benne, hogy a magyar csapat azon a hétvégén még érdekelt lesz – nyilatkozta Köstner Vilmos, aki szerint a norvég-francia-dán-svéd négyesből kerülhet ki a végső győztes.

Ott lenni a selejtezőtornán

A világbajnok egyenes ágon jut ki a 2024-es olimpiai játékokra, de abban az esetben, ha Franciaország nyeri a tornát, az ezüstérmes kapja a kvótát, hiszen a gallok rendezőként alanyi jogon ott lesznek Párizsban. A következő hat válogatott – melyek még nem rendelkeznek kvótával, vagy selejtezős hellyel – részt vehet a 2024. április 11–14. között megrendezendő selejtezőtornák valamelyikén. Jelenleg 5 országnak van kvótája az olimpiára: Franciaország házigazdaként, Norvégia a 2022-es Európa-bajnokság megnyerésével, Brazília a Pánamerikai Játékok nyerteseként, Dél-Korea az ázsiai, míg Angola az afrikai kvalifikációs tornagyőzelem után kvalifikált.

A magyar válogatott számára az is előnyös lenne, ha francia-norvég finálét rendeznének, ugyanis ekkor a bronzérmes jutna ki egyenes úton az olimpiára, és még a 9. hely is selejtezőtornát érne.

A kézilabda világbajnokság összecsapásait az Magyar Televízió közvetíti, a mieink csütörtökön Paraguay ellen (20.30, tv: Duna World) kezdenek a tornán.

A magyar női kézilabda-válogatott szűk, 18 fős vb-kerete:

Kapusok: Böde-Bíró Blanka (FTC), Bukovszky Anna (Vác), Szemerey Zsófi (Mosonmagyaróvár)

Jobbszélsők: Győri-Lukács Viktória (Győri ETO), Töpfner Alexandra (DVSC Schaeffler)

Jobbátlövők: Albek Anna (Mosonmagyaróvár), Klujber Katrin (FTC), Papp Nikoletta (Gloria Buzau – Románia)

Irányítók: Debreczeni-Klivinyi Kinga (Budaörs), Simon Petra (FTC), Vámos Petra (DVSC Schaeffler)

Beállók: Bordás Réka (FTC), Füzi-Tóvizi Petra (DVSC Schaeffler), Pásztor Noémi (Mosonmagyaróvár)

Balátlövők: Juhász Gréta (Kisvárda), Kuczora Csenge (Vác)

Balszélsők: Márton Gréta (FTC), Szöllősi-Schatzl Nadine (Győr)

Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir

Tartalékként a klubjukkal készülnek: Grosch Vivien (DVSC Schaeffler), Kovács Anett (Ferencváros), Farkas Johanna (MTK), Kajdon Blanka (Molde – Norvégia), Pál Tamara (Gloria Buzau – Románia), Faragó Luca (Mosonmagyaróvár), Helembai Fanny (Vác), Háfra Noémi (Buducsnoszt Podgorica – Montenegró), Kácsor Gréta (DVSC Schaeffler), Kukely Anna (Ferencváros), Hársfalvi Júlia (Ferencváros), Korsós Dorina (Rapid Bucuresti – Románia), Petrus Mirtill (DVSC Schaeffler)

A 26. női kézilabda-világbajnokság csoportbeosztása:

A csoport, Göteborg:

Svédország, Szenegál, Kína, Horvátország

B csoport, Helsingborg:

Montenegró, Paraguay, Kamerun, Magyarország

C csoport, Stavanger:

Norvégia, Ausztria, Grönland, Koreai Köztársaság

D csoport, Stavanger:

Franciaország, Izland, Angola, Szlovénia

E csoport, Herning:

Dánia, Szerbia, Chile, Románia

F csoport, Herning:

Németország, Irán, Japán, Lengyelország

G csoport, Frederikshavn:

Brazília, Spanyolország, Kazahsztán, Ukrajna

H csoport, Frederikshavn:

Hollandia, Kongó, Argentína, Csehország

A magyar válogatott csoportmérkőzései:

Csütörtök, 20:30: Magyarország–Paraguay (Duna World)

Szombat, 20:30: Magyarország–Kamerun (M4 Sport)

Hétfő, 20:30: Montenegró–Magyarország (M4 Sport)

A magyar válogatott mérkőzései, ha bejut a középdöntős csoportba:

december 7.

december 9.

december 11.

A csoportkör programja:

1. forduló:

november 29., szerda:

C csoport:

Koreai Köztársaság-Ausztria 18.00

Norvégia-Grönland 20.30

G csoport:

Brazília-Ukrajna 18.00

Spanyolország-Kazahsztán 20.30

november 30., csütörtök:

B csoport:

Montenegró-Kamerun 18.00

Magyarország-Paraguay 20.30 (Duna World)

D csoport:

Szlovénia-Izland 18.00

Franciaország-Angola 20.30

F csoport:

Németország-Japán 18.00

Lengyelország-Irán 20.30

H csoport:

Hollandia-Argentína 18.00

Csehország-Kongó 20.30

december 1., péntek:

A csoport:

Horvátország-Szenegál 18.00

Svédország-Kína 20.30

E csoport:

Románia-Chile 18.00

Dánia-Szerbia 20.30

2. forduló:

december 1., péntek:

C csoport:

Koreai Köztársaság-Grönland 18.00

Ausztria-Norvégia 20.30

G csoport:

Kazahsztán-Brazília 18.00

Spanyolország-Ukrajna 20.30

december 2., szombat:

B csoport:

Paraguay-Montenegró 18.00

Magyarország-Kamerun 20.30 (M4 Sport)

D csoport:

Szlovénia-Angola 15.30

Izland-Franciaország 18.00

F csoport:

Irán-Németország 18.00

Lengyelország-Japán 20.30

H csoport:

Csehország-Argentína 15.30

Kongó-Hollandia 18.00

december 3., vasárnap:

A csoport:

Horvátország-Kína 15.30

Szenegál-Svédország 18.00

E csoport:

Románia-Szerbia 18.00

Chile-Dánia 20.30

3. forduló:

december 3., vasárnap:

C csoport:

Grönland-Ausztria 18.00

Norvégia-Koreai Köztársaság 20.30

G csoport:

Ukrajna-Kazahsztán 15.30

Brazília-Spanyolország 18.00

december 4., hétfő:

B csoport:

Kamerun-Paraguay 18.00

Montenegró-Magyarország 20.30 (M4 Sport)

D csoport:

Angola-Izland 18.00

Franciaország-Szlovénia 21.00

F csoport:

Japán-Irán 18.00

Németország-Lengyelország 20.30

H csoport:

Argentína-Kongó 18.00

Hollandia-Csehország 20.30

december 5., kedd:

A csoport:

Kína-Szenegál 18.00

Svédország-Horvátország 20.30

E csoport:

Szerbia-Chile 18.00

Dánia-Románia 20.30

A középdöntő csoportbeosztása:

I. csoport (Göteborg): A-B csoportok továbbjutói

II. csoport (Trondheim): C-D csoportok továbbjutói

III. csoport (Herning): E-F csoportok továbbjutói

IV. csoport (Frederikshavn): G-H csoportok továbbjutói

A középdöntő programja:

1. forduló:

december 6., szerda:

C3-D2, G3-H2, G1-H3, D1-C2, H1-G2, C1-D3

december 7., csütörtök:

E3-F2, A3-B2, F1-E2, B1-A2, E1-F3, A1-B3

2. forduló:

december 8., péntek:

G2-H3, C2-D3, H2-G1, C3-D1, G3-H1, D2-C1

december 9., szombat:

E2-F3, A2-B3, E3-F1, A3-B1, B2-A1, F2-E1

3. forduló:

december 10., vasárnap:

H3-G3, H2-G2, D3-C3, H1-G1, D2-C2, D1-C1

december 11., hétfő:

F3-E3, B3-A3, B2-A2, F2-E2, F1-E1, B1-A1

Az egyenes kieséses szakasz programja:

negyeddöntők:

december 12., kedd (Trondheim):

II/1-IV/2 és IV/1-II/2

december 13., szerda (Herning):

I/1-III/2 és III/1-I/2

helyosztók (Herning):

december 15., péntek:

az 5-8. helyért:

az 1. és 3. negyeddöntő vesztese

a 2. és 4. negyeddöntő vesztese

elődöntők (Herning):

december 15., péntek:

az 1. és 3. negyeddöntő győztese

a 2. és 4. negyeddöntő győztese