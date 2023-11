Egy évvel a rajt előtt megkezdődött a jegyértékesítés a női kézilabda Európa-bajnokságra, amelyet Magyarország, Svájc és Ausztria közösen rendez, írja az MTI. A hazai szövetség beszámolója szerint a debreceni Főnix Arénában szereplő magyar válogatott meccseire válthatók meg a csoportkör-bérletek, három versenynapra. Továbbjutás esetén a magyar csapat a középdöntő meccseit is Debrecenben játssza, az erre a szakaszra érvényes bérletek is megvásárolhatók már, amelyért már négy játéknap mérkőzései tekinthetők meg. A cívisvárosban emellett a B csoport mérkőzéseit is megrendezik, azokra is elérhetők a jegyek.

A napijegyek értékesítése az Európa-bajnokság sorsolása után indul, amelyet 2024. április 18-án rendeznek, Bécsben.

„Két ok miatt is nagyon fontos számunkra ez az időszak, egyrészt kezdődik a női világbajnokság, és nagyon bízunk az eredményes szereplésben, másrészt pedig mostantól már kaphatók bérletek a részben hazai rendezésű jövő évi Európa-bajnokságra, amelyen csapatunk a csoportkört és a középdöntő mérkőzéseit, azaz összesen reményeink szerint hét találkozót is hazai közönség előtt játszhat, a debreceni Főnix Arénában. Az MKSZ feladata kettős, hiszen egyrészt a válogatottat kell építenie, menedzselnie, másrészt a 2024-es Európa-bajnokság szervezési feladatai is adottak, és folyamatos, aktív, harmonikus az együttműködésünk és munkánk az Európai Kézilabda Szövetséggel, a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökséggel, valamint rendezőtársainkkal, az Osztrák-, illetve a Svájci Kézilabda Szövetséggel.

A két feladat jövő év végén fut majd össze Debrecenben, és biztos vagyok benne, hogy nagyszerű Európa-bajnokságnak adhatunk otthont – 2004 és 2014 után immár harmadik alkalommal, de Ausztriával és Svájccal karöltve és először 24 csapat részvételével.

Magyarország a női kézilabdázás szempontjából kitüntetett ország, hiszen azon kevés kézilabda-kultúrák közé tartozunk, ahol a női szakág népszerűségben is fölveszi a versenyt a férfival, erre nagyon büszkék vagyunk. Catch the spirit – így szól kontinensverseny jelmondata, és ez is jól jelzi, hogy az a szenvedély, spiritusz, ami körülveszi nálunk a sportágat és ezen belül a női kézilabdát, jelen lesz jövőre az Európa-bajnokságon.” – idézte a szövetség honlapja Ilyés Ferenc elnököt.

A jövő november 28-tól december 15-ig tartó, a női szakág történetében először 24 csapatos kontinensviadalon a csoportmérkőzések házigazdái Bázel (St. Jakobshalle), Innsbruck (Olympiahalle), és Debrecen (Főnix Aréna) lesznek, mindegyik helyszínen két-két négyes csoport találkozóit rednezik majd. A 6-6 csapattal zajló középdöntőket Debrecenben és Bécsben rendezik, míg az elődöntőknek, valamint a helyosztóknak és a döntőnek az osztrák főváros lesz a helyszíne.