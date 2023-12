A Magyar Birkózó Szövetség, a birkózásban eltöltött több évtizedes munkája elismeréseként „Birkózó Életmű Díjat" adományozott Mester Lajosnak. Az egy élet munkájáért járó elismerést a szövetség elnöke, Németh Szilárd és ügyvezető alelnöke, Bacsa Péter adta át a 75 éves sportvezetőnek, aki a Hajdú-Bihar Megyei Birkózó Szövetség elnöke, illetve 2011-ben kitüntetették Kaba városának emlékérmével is.

Korábban is elismerték

Szeretett sportjához való kötődését Lajos bácsi tizenkét éves korától datálja. Akkor barátja, Borbély Gyula csalta le az első birkózó edzésre, mivel annak nagybátyai már ott tréningeztek akkoriban. Megtetszett neki a miliő, a bemelegítő gimnasztikától kezdve a férfias küzdelmekig.

Több mint harmincéves edzői pályafutása alatt sok korosztályos magyar bajnokot, helyezettet nevelt ki a megye diáksportjáért végzett munkájáért is elismerést kapó szakember. Kimagasló esztendő volt, mikor a kis, „falusi” klub 4-5 diák magyar bajnokot tudhatott magáénak.

A ’90-es évek végén az ország 64 csapata közül a nagyon előkelő negyedik helyen végzett a Kabai Meteorit Sportegyesület birkózó szakosztálya diák I. korcsoportban, szabadfogásban olyan tradicionális, fővárosi klubok között, mint a Csepel vagy a Ferencváros.

Nagy megtiszteltetésez az életmű díj számomra! Az elismeréseket tekintve ez a sportpályafutásom csúcsa

– mondta Mester Lajos, akinek életében a sport olyannyira fontos szerepet tölt be, hogy otthonában száznál is több kupa, emlékplakett, érem, díszoklevél hirdeti fő helyen: itt bizony a magyar birkózás egyik elismert alakja lakik. Társadalmi megbízatásait tekintve a már említett megyei elnök pozíció mellett a Magyar Birkózó Szövetség elnökségi tagjaként is tevékenykedik.