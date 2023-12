Egy festőlétrán kezdtem énekelni. 15 éves voltam, a családdal éppen festettük a lakást. Édesanyámék valahova elmentek, én pedig a létra tetején énekelni kezdtem, ami a munkálatok miatt bútoroktól üres lakásban olyan kellemesen hangozott, hogy arra gondoltam, hűha, ezzel akár kezdhetnék is valamit!

– emlékezett vissza az indulásra Borbély József.

Innentől kezdve az énekórákon egyre bátrabb lett és az énektanár fel is figyelt rá, beíratta az énekkarba és jöttek is a sikerélmények. Énekversenyekre azért kezdett el járni, hogy szélesebb körben szerezzen visszaigazolást, elég jó-e abban, amit csinál. A számok biztatóak, eddig mindenhol dobogós helyezést ért el. A versenykiírást a Nagykanizsán rendezett Your Songra az utolsó pillanatban vette észre, de még időben tudott jelentkezni, hogy ott legyen a 175 résztvevő között, akik 4 korcsoportban mutatták meg a tehetségüket. Mint elmondta, nem volt most elégedett a teljesítményével, meglepte a második helyezés. Egyelőre azonban nincsen újabb verseny a naptárjában, teljes figyelmével a színpadra fókuszál.

Borbély József a Your Song énekversenyen második helyezést ért el

Forrás: Borbély József-archív

Színház az egész világ

Kabán a Lakat Színpaddal elkezdték az Oszkár című darab próbáit, Debrecenben pedig a Csokonai Színházban játszik. A Pál utcai fiúkban szerepel, ahol a vörösingesek ranglétráját kezdte kijárni.

A válogatáson először csak egy kisebb szerepet kaptam, egy sima mezei szereplő lettem, aki nem szólal meg a darabban. Ezután lettem Szebenics, akinek pár mondata van, most pedig már én vagyok a nagyobbik Pásztor fivér. A következő cél Áts Feri, de a Pál utcaik közé is szívesen bekerülnék

– jegyezte meg.

Józsefet a főszerepek sem kerülik el, a Kabai Nyári Színházzal telt ház előtt sikerrel játszotta tavaly Rómeót, idén pedig István királyt. A két karakter viszont nem is különbözhetne jobban. – Rómeó egy lágy, romantikus, lírai alkat, Istvánként viszont megkövetelte tőlem a rendező, hogy kemény legyek. Ez azért volt nehéz, mert az életben inkább én is lírai alkat vagyok. A Pásztor szerep sem volt könnyű emiatt az elején, de éppen ez a színház lényege, hogy a személyiségünket teljesen le tudjuk vetkőzni – mondta a színész-énekes.

István szerepében is remekelt Borbély József

Forrás: Napló-archív

Bevallotta, a versenyeken sokkal jobban izgul, mint a főszerepekben. – Egy versenyen minden apró részletre figyel a zsűri, a technikának tökéletesnek kell lenni, a színi előadásoknál viszont az a lényeg, hogy jól érezze magát a néző. Szerencsére sok helyre hívnak szerepelni, falunapokra, nőnapra. Nagyon szeretem, amikor vidám műsort kell adni, nekem ugyanis az számít, hogy mosolyt tudjak csalni az arcokra – fogalmazta meg célját József.