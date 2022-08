A kabaiak ezúttal is kitettek magukért! Két telt házas – ez összesen körülbelül 1600 nézőt jelent – előadáson mutatta be a Kabai Nyári Színház Egyesület a világirodalom talán legszebb szerelmi történetét, Shakespeare Rómeó és Júliáját a kisváros szabadtéri színpadán. A premier szerdán, a második előadás augusztus 19-én volt. Mi ez utóbbira látogattunk el, ahol Kalas Lászlónak, a Kabai Nyári Színház Egyesület elnökének köszöntőjével kezdődött az előadás.

Forrás: CH

– Az előadás több hónapos előkészület és a nagyon sok próba gyümölcse. Egyesületünk 2003 óta töretlenül végzi kulturális misszióját. 2003-ban az István, a király című darabbal debütáltunk, az azóta eltelt közel húsz év alatt ez a tizennyolcadik premierünk. Elsősorban musicaleket adtunk elő, de voltak prózai darabok is. Az elmúlt két év a járvány nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. E darabot 2020-ban terveztük színre vinni, nehéz volt ismét felállni. Nagy munka kellett ahhoz, hogy újra lendületbe jöjjünk k – jelentette ki.

Kiemelte Vassné Szuromi Ibolya gyógyszerész munkáját, aki amellett, hogy aktív résztvevője az előadásoknak, a díszletek készítésében és a jelmezek varrásában is jeleskedett. Borbély Gyula szintén kivette a részét a díszletek előállításából, míg a rendező-díszlettervező ezúttal is a kabai Porcsin László volt; a táncokat Laczó Zsuzsa tanította be. A hangosítást és a világítást először végezte kabai cég.

Forrás: CH

Kalas László kérdésünkre elmondta, a Rómeó és Júliát már régen szerette volna színpadra vinni, csakhogy mindig a szereplőmerítési lehetőségeiknek megfelelően választanak darabot.

– Nagyon nehéz, mert nagyon jó a társulat, de rengeteg munka kell a megfelelő darab- és szereplőválasztáshoz. Egy-egy jó Rómeót és Júliát találni nem könnyű. Egy-két évvel ezelőtt rájöttünk, hogy a fiú megvan a kabai Borbély József személyében, míg a debreceni Gáspár Kata szenzációs Júlia mind színészi, mind énektudását tekintve. A társulat körülbelül 85 százaléka kabai. A táncosok a kabaiak mellett debreceniek, hajdúszoboszlóiak, örömmel jöttek, úgy érzik, jó közösségre találtak itt. Az előkészületi munkák korábban, a próbák február közepén indultak. Benvolio (Csősz Dominik) és Mercutio (Bodnár Péter) kiválasztásával voltunk bajban. Harminchét szereplővel adjuk elő a darabot, a kabai közélet több ismert személyisége is rendszeresen színpadra lép nálunk. Így Szegi Emma polgármester, aki ezúttal a táncos tömegjelenetekben kapott szerepet. Sokat szerepel a tiszteletes Sohajda Mihály, ő ezúttal a veronai herceget játssza. A Tybaltot alakító Juhász-Szabó Balázsnak ez már tizedik darabja, míg Borbély József ötödik alkalommal van itt. Daróczi Judit (Capuletné) már 2009-ben a Dzsungel könyvében is játszott, aztán a Padlásban. Ő a férjével, Sáreczki Gyulával (Paris) Tégláson tanár. Szabó Eszter (Montague-né) és Drágán Lajos (Lőrincz barát) énekesek Szoboszlóról érkeztek. Jövőre húszéves a színházunk, és annak az előadásnak nincs alternatívája! István, a király! Azzal indítottunk húsz évvel ezelőtt, tízéves évfordulón volt utoljára, most ismét elővesszük – avatott be Kalas László a kulisszatitkokba.

Kiemelendő, hogy a Mercutiót megformáló Bodnár Péter volt az énekes színészek közt a legfiatalabb, mindössze 15 éves (mindenki más 18 év feletti), de remekül helytállt. Az Ady-gimnáziumba járó diák 2022-ben elnyerte a Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány Kuratóriumának ösztöndíját az előadóművészet területén végzett tevékenységéért; 2021-ben és 2022-ben ugyanezért kiérdemelte a Nemzet Fiatal Tehetsége ösztöndíjat is.

CH