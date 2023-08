Haza terepen idén kétszer – augusztus 17-én és 19-én – adta elő az István, a király című rockoperát a Kabai Nyári Színház társulata, majd augusztus 27-én a hajdúszoboszlói szabadtéri színpadra állították Szörényi Levente és Bródy János klasszikusát. A fürdővárosban – éppúgy, ahogyan a kabai előadásokon is – tömött sorok előtt mutathatta be néhány szóban a társulatot Kalas László, a Kabai Nyári Színház Egyesület elnöke. Felidézte, 2003-ban alakult, így idén 20. születésnapját ünnepli a társulat.

Egy olyan méretű településen, mint Kaba, ez nem kis teljesítmény. Nem csak az, hogy létrejött egy ilyen színház, sokkal inkább az, hogy ez húsz éven keresztül működik. Akik valamilyen szinten benne vannak a kultúrában, bizonyára tudják, hogy egy civil egyesületet fenntartani nem egyszerű dolog, főleg nem két évtizeden keresztül

– mutatott rá.

Kalas László Koppány szerepében

Kistérségi színházzá nőtték ki magukat

Az alakulás évében augusztus 20-án Kabán mutatták be az István, a király című rockoperát, akkor 180 fővel, majd az eltelt két évtized alatt összesen 18 darabot adtak elő, ennek zöme zenés darab volt.

S hogy a számokat fokozzuk, Kalas László megosztotta azt is, hogy ezalatt a 20 év alatt több mint 500 szereplő fordult meg a társulatban.

Elmondta, a 20 év alatt két meghatározó személyiség irányított a szakmai munkájukat: Laczó Zsuzsa Harangozó-díjas koreográfus, illetve 19 évig Porcsin László rendező is a társulattal volt, aki idén februárban hunyt el, az ő helyét Sóvágó Csaba vette át.

– Mivel mi amatőrök vagyunk, igyekszünk minden évben mindenkit megszólítani, keresünk új arcokat. Minden évben olyan karaktereket tudtunk a darabjainkhoz választani, akik megállták a helyüket – vallja Kalas László. Ennek köszönhető, hogy mára már gyakorlatilag kistérségi színházzá váltak, az idei darabban a kabaiakon kívül vannak hajdúszoboszlói, püspökladányi, nádudvari, földesi, debreceni szereplők is. Így állhatott több mint 80 amatőr – az egészen kicsiktől a már korosodókig – szereplő színpadra ezen az estén is.