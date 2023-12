Értékes győzelemmel a háta mögött utazhat a fővárosba a Debreceni Egyetem alakulata, hiszen az elmúlt héten a bajnokságból eddig – a Szombathellyel karöltve – kiemelkedő Alba Fehérvárt sikerült legyőzni. Andjelko Mandics együttese szinte végig futott az eredmény után, de az utolsó tíz perc parádés dobóteljesítményének köszönhetően végül sikerült hosszabbításra menteni a találkozót, melyet végül egy ponttal meg is nyertek a ráadásban a fekete-fehérek – írta a deac.hu.

Jó hírek érkeztek

A fehérváriak ellen hiába játszott jól a csapat amerikai erőcsatára, Rakeem Buckles, a klub végül úgy döntött, hogy nem hosszabbítja meg december közepéig garantált szerződését, s Garamvölgyi Ákos visszatérésének közeledtével inkább egy mezőny posztú játékost igazol a helyére. Az új szerzemény végül az elsősorban 1-es és 2-es poszton bevethető, sokszoros szerb utánpótlásválogatott, Tadija Tadics lett, aki már sikeresen átesett az orvosi vizsgálatokon, így szombaton pályára is léphet a rekordbajnok otthonában. További jó hír a DEAC háza tájáról, hogy a már több hete teljesértékű munkát végző Garamvölgyi is keretben lesz, így akár újra pályára is léphet májusi horror sérülését követően. A Budapesti Honvéd jelenleg a bajnokság legrosszabb formájában lévő csapata, hiszen október 27. óta nem tudtak nyerni a bajnokságban, sorozatban hat vereségnél tartanak. A klub vezetése nem is nézte tétlenül az eseményeket, s Andre Wesson személyében új amerikai kiscsatárt igazolt, aki Tadicshoz hasonlóan szintén bevethető lesz már szombaton. A piros fehérek a tabellán elfoglalt helyezésük ellenére eddig viszonylag stabil teljesítményt nyújtanak az első osztályban, több szoros végjátékot buktak már, így kis szerencsével akár a középmezőny tagjai is lehetnének.